Самый большой в мире ледниковый щит может растаять: нас ждут катастрофические последствия

Более теплые воды возле Антарктиды могут привести к таянию ледникового щита, а это в свою очередь приведет к значительному повышению уровня моря.

Восточно-Антарктический ледниковый щит, который по размерам эквивалентен территории США, является самым большим ледниковый щитом в мире. Как ясно из названия он находится в Антарктиде и является "напарником" еще одного ледяного щита — Западно-Антарктического. Ученые считают, что изменение циркуляции воды в Южном океане может разрушить стабильность самого большого в мире ледяного щита, а это в свою очередь приведет к тому, что уровень мирового океана вырастет до катастрофического уровня, сообщает ScienceAlert.

Австралийские ученые из научной организации CSIRO представили свое новое исследование, в котором предупреждают, что глобальное потепление, вызванное антропогенными факторами, может привести к таянию частей Восточно-Антарктического ледникового щита.

Ученые связывают этот процесс с тем, что к ледниковому щиту направляется все больше и больше теплой воды. В результате повышения температуры океана существует угроза повышения уровня моря, что грозит затоплением прибрежных поселений, а также это приведет к уничтожению местной антарктической фауны.

[ + – ] В результате повышения температуры океана существует угроза повышения уровня моря, что грозит затоплением прибрежных поселений, а также это приведет к уничтожению местной антарктической фауны Фото: The Conversation

Уровень моря вырастет на 5 метров

Уже хорошо известно о том, что Западно-Антарктический ледниковый щит постепенно тает, что уже способствует повышению уровня моря. Но новые данные австралийских ученых показывают, что этот процесс начинается и в соседнем ледяном щите на востоке.

Ученые изучили шельфовый ледник под названием подледниковый бассейн Аврора, который является регионом с замершим морским льдом и является частью Восточно-Антарктического ледникового щита. Согласно прогнозам ученых, если этот ледник растает полностью, то уровень глобального океана вырастет на катастрофические для природы и человечества 5,1 метра.

Большая часть этого шельфового ледника находится ниже уровня моря, поэтому он особенно чувствителен к повышению температуры воды. Это связано с тем, что воде на глубине, чтобы замерзнуть, нужны более низкие температуры, чем воде ближе к поверхности океана.

[ + – ] Большая часть этого шельфового ледника находится ниже уровня моря, поэтому он особенно чувствителен к повышению температуры воды. Это связано с тем, что воде на глубине, чтобы замерзнуть, нужны более низкие температуры, чем воде ближе к поверхности океана Фото: ScienceAlert

Температура воды повышается каждые 10 лет

Ученые в ходе проведенного исследования выяснили, что температура морской воды возле ледника на протяжении 20 века повышалась на показатель от 0,1 ℃ до 0,4 ℃ каждые 10 лет. А начиная с 90-х годов прошлого века температура воды начала повышаться на показатель от 0,3 ℃ до 0,9 ℃ каждые 10 лет.

Увеличение количества более теплой воды в океане возле Антарктиды ученые связывают со значительным повышением уровня выбросов парниковых газов.

"Когда-то считалось, что Восточно-Антарктический ледниковый щит и его не может разрушить более теплая вода. Но наше исследование показывает, что все большее количество теплой воды заменяет собой более холодную воду в этом регионе. Мы считаем, что движение теплой воды к ледниковому щиту будет только усиливаться до конца 21 века", — говорит Лаура Эррайс Боррегеро из CSIRO.

Только один способ избежать катастрофы

Ученые считают, что нужно срочно ограничить уровень глобального потепления до отметки ниже, чем 1,5 ℃. Для этого нужно свети практически до нуля выбросы парниковых газов к 2050 году. Исследователи предупреждают, что повышение глобальной температуры на уровень выше, чем 1,5 ℃ грозит дестабилизацией антарктического щита и как следствие повышения уровня моря на несколько метров, что будет настоящей катастрофой.

Но если потепление не будет выше уровня в 1,5 ℃, то к 2100 году глобальный уровень поря поднимется всего на полметра и у людей, и у живых экосистем, будет возможность подготовиться к этому и адаптироваться к новым условиям жизни.

Как уже писал Фокус, ледник Туэйтса, который иногда называют ледник Судного дня, тает быстрее, чем за последние несколько тысяч лет. Ледник, из-за глобального потепления, теряет лед невероятно быстрыми темпами.