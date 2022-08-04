Найбільший у світі льодовиковий щит може розтанути: на нас чекають катастрофічні наслідки

Тепліші води біля Антарктиди можуть призвести до танення льодовикового щита, а це, зі свого боку, призведе до значного підвищення рівня моря.

Східно-Антарктичний льодовиковий щит, який за розмірами еквівалентний території США, є найбільшим льодовиковим щитом у світі. Як зрозуміло з назви, він розташований в Антарктиді та є "напарником" ще одного крижаного щита — Західно-Антарктичного. Вчені вважають, що зміна циркуляції води в Південному океані може зруйнувати стабільність найбільшого у світі крижаного щита, а це, зі свого боку, призведе до того, що рівень світового океану зросте до катастрофічного рівня, повідомляє ScienceAlert.

Австралійські вчені з наукової організації CSIRO представили своє нове дослідження, де попереджають, що глобальне потепління, спричинене антропогенними факторами, може призвести до танення частин Східно-Антарктичного льодовикового щита.

Учені пов'язують цей процес із тим, що до льодовикового щита прямує дедалі більше теплої води. Внаслідок підвищення температури океану існує загроза підвищення рівня моря, що загрожує затопленням прибережних поселень, а також призведе до знищення місцевої антарктичної фауни.

[ + – ] Унаслідок підвищення температури океану існує загроза підвищення рівня моря, що загрожує затопленням прибережних поселень, а також призведе до знищення місцевої антарктичної фауни Фото: The Conversation

Рівень моря зросте на 5 метрів

Уже добре відомо про те, що Західно-Антарктичний льодовиковий щит поступово тане, що сприяє підвищенню рівня моря. Але нові дані австралійських учених показують, що цей процес починається і в сусідньому крижаному щиті на сході.

Учені вивчили шельфовий льодовик під назвою підльодовиковий басейн Аврора, який є регіоном із завмерлою морською кригою та є частиною Східно-Антарктичного льодовикового щита. За прогнозами вчених, якщо цей льодовик розтане повністю, то рівень глобального океану зросте на катастрофічні для природи та людства 5,1 метра.

Більшість цього шельфового льодовика розташована нижче рівня моря, тому він особливо чутливий до підвищення температури води. Це пов'язано з тим, що воді на глибині, щоб замерзнути, потрібні нижчі температури, ніж воді ближче до поверхні океану.

[ + – ] Більшість цього шельфового льодовика розташована нижче рівня моря, тому він особливо чутливий до підвищення температури води. Це пов'язано з тим, що воді на глибині, щоб замерзнути, потрібні нижчі температури, ніж воді ближче до поверхні океану. Фото: ScienceAlert

Температура води підвищується кожні 10 років

Учені в ході проведеного дослідження з'ясували, що температура морської води біля льодовика протягом 20 століття підвищувалася на показник від 0,1 до 0,4℃ кожні 10 років. А починаючи з 90-х років минулого століття, температура води почала підвищуватися на показник від 0,3 до 0,9℃ кожні 10 років.

Збільшення кількості теплішої води в океані біля Антарктиди вчені пов'язують зі значним підвищенням рівня викидів парникових газів.

"Колись вважалося, що Східно-Антарктичний льодовиковий щит і його не може зруйнувати тепліша вода. Але наше дослідження показує, що все більша кількість теплої води замінює собою холоднішу воду в цьому регіоні. Ми вважаємо, що рух теплої води до льодовикового щиту тільки посилюватиметься до кінця 21 століття", — говорить Лаура Еррайс Боррегеро з CSIRO.

Лише один спосіб уникнути катастрофи

Учені вважають, що необхідно терміново обмежити рівень глобального потепління до позначки нижче, ніж 1,5℃. Для цього потрібно світити практично до нуля викиди парникових газів до 2050 року. Дослідники попереджають, що підвищення глобальної температури на рівень вище 1,5℃ загрожує дестабілізацією антарктичного щита, і як наслідок — підвищення рівня моря на кілька метрів, що буде справжньою катастрофою.

Але якщо потепління не буде вищим за рівень в 1,5℃, то до 2100 року глобальний рівень часу підніметься всього на пів метра, і у людей, і у живих екосистем, буде можливість підготуватися до цього й адаптуватися до нових умов життя.

Як уже писав Фокус, льодовик Твейтса, який іноді називають льодовиком Судного дня, тане швидше, ніж за останні кілька тисяч років. Льодовик через глобальне потепління втрачає лід неймовірно швидкими темпами.