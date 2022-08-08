Люди постоянно хотят большего, даже если это делает их несчастными: в чем причина

Ученые считают, что наш мозг запрограммирован на получение все большего и большего количества материальных благ и этому есть объяснение.

Исследования показывают, что люди постоянно пытаются приобрести все больше и больше вещей, например, новый смартфон, или одежду и обувь, хотя это не всегда приносит им счастье. Американские ученые выяснили, чем объясняется такое стремление к большому количеству новых материальных благ, сообщает Daily Mail.

"Люди постоянно стремятся быть счастливыми и часто это счастье заключается в материальных вещах. Человеку постоянно нужно все больше и больше. Но многие люди не могут достичь счастья в их представлении и это вызывает депрессию. Поэтому люди попадают в ловушку "вечных желаний", когда для обретения счастья им нужно все больше и больше вещей. Но как показывают исследования не всегда это приводит к желаемому результату и люди становятся наоборот несчастными. Наше исследование объясняет почему мы продолжаем эту вечную борьбу, хоть она и негативно сказывается на нас", — говорит Рахит Дубей из Принстонского университета, США.

Ученые считают, что наш мозг запрограммирован на то, чтобы иметь все новые и новые материальные блага. Это связано с тем, что человека постоянно беспокоит разница между тем, что он имеет и тем, что он хочет иметь. Также человек в поисках счастья часто ориентируется на свой прошлый опыт. Например, в прошлом году вы путешествовали и вам было хорошо, и вы ожидаете повторения подобного опыта. Также ученые пришли к выводу, что мы постоянно стремимся к большему из-за привыкания к хорошей жизни, а также на нас влияют разные общественные стандарты.

[ + – ] Ученые считают, что наш мозг запрограммирован на то, чтобы иметь все новые и новые материальные блага Фото: Daily Mail

Ученые создали компьютерные модели, которые бы имитировали работу человеческого мозга, которые могли сопоставлять разные ситуации с различными действиями. Исследование показало, что даже получение желаемого действительно не делает человека счастливым. Мы постоянно сравниваем себя с другими людьми и стремимся к тому, чтобы соответствовать определенным стандартам, а также пытаемся повторить прошлый позитивный опыт.

С другой стороны, как говорят ученые, если человек не удовлетворен тем, что он имеет, он пытается улучшить свое положение. Но это практически вечная борьба.

"Наше исследование также показывает, что в погоне за счастьем мы часто обесцениваем то, что уже имеем и это приводит к депрессии и чрезмерному потреблению, то есть приобретению все большего количества материальных вещей", — говорит Дубей.

Но ученые говорят, что нужно осторожно относиться к результатам их работы, ведь компьютерная модель может не полностью соответствовать поведению человека.

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