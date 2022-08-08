Люди постійно хочуть більшого, навіть якщо це робить їх нещасними: у чому причина

Учені вважають, що наш мозок запрограмований на отримання все більшої кількості матеріальних благ, і для цього є пояснення.

Дослідження показують, що люди постійно намагаються придбати все більше й більше речей, наприклад новий смартфон, або одяг і взуття, хоча це не завжди приносить їм щастя. Американські вчені з'ясували, чим пояснюється таке прагнення великої кількості нових матеріальних благ, повідомляє Daily Mail.

"Люди постійно прагнуть бути щасливими, і часто це щастя полягає в матеріальних речах. Людині постійно потрібно все більше й більше. Але багато людей не можуть досягти щастя з їхньої уяви, і це викликає депресію. Тому люди потрапляють у пастку "вічних бажань", коли для щастя їм потрібно все більше й більше речей. Але, як показують дослідження, не завжди це призводить до бажаного результату, і люди стають навпаки нещасними. Наше дослідження пояснює, чому ми продовжуємо цю вічну боротьбу, хоча вона й негативно позначається на нас", — каже Рахіт Дубей із Принстонського університету, США.

Учені вважають, що наш мозок запрограмований на те, щоб мати дедалі нові матеріальні блага. Це пов'язано з тим, що людину постійно турбує різниця між тим, що вона має, і тим, що вона хоче мати. Також людина в пошуках щастя часто орієнтується на свій досвід. Наприклад, торік ви подорожували, і вам було добре, і ви очікуєте на повторення подібного досвіду. Також учені дійшли висновку, що ми постійно прагнемо більшого через звикання до хорошого життя, а також на нас упливають різні суспільні стандарти.

[ + – ] Учені вважають, що наш мозок запрограмований на те, щоб мати нові й нові матеріальні блага Фото: Daily Mail

Учені створили комп'ютерні моделі, які імітували б роботу людського мозку, що могли зіставляти різні ситуації з різними діями. Дослідження показало, що навіть отримання бажаного справді не робить людину щасливою. Ми постійно порівнюємо себе з іншими людьми та прагнемо відповідати певним стандартам, а також намагаємося повторити минулий позитивний досвід.

Із іншого боку, як кажуть учені, якщо людина не задоволена тим, що вона має, вона намагається покращити своє становище. Але це майже вічна боротьба.

"Наше дослідження також показує, що в гонитві за щастям ми часто знецінюємо те, що вже маємо, і це призводить до депресії та надмірного споживання, тобто придбання все більшої кількості матеріальних речей", — каже Дубей.

Але вчені кажуть, що потрібно обережно ставитись до результатів їхньої роботи, адже комп'ютерна модель може не повністю відповідати поведінці людини.

Фокус уже писав про те, що вчені розповіли, скільки потрібно займатися спортом, щоб мати довге життя.