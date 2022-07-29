Учені розповіли, скільки потрібно займатися спортом для довгого життя

Багато хто вважає, що спорт — хороший спосіб підтримувати фігуру та залишатися привабливим. Так, це правда, проте варто пам'ятати, що спорт — це насамперед наше здоров'я й довге життя.

У ході свого недавнього дослідження, у якому брали участь понад 116 000 осіб протягом 30 років, експерти з'ясували, що помірна кількість фізичної активності протягом від 300 до 600 хвилин може бути найоптимальнішим варіантом зниження ризику смертності, пише Science Alert.

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Крім того, якщо ви зробите ці тренування трохи інтенсивнішими, ви зможете займатися лише від 150 до 300 хвилин на тиждень, при цьому ефект буде той самий.

Звичайно, всі розуміють, що смерть неминуча для кожної людини, питання тільки в тому, коли саме. Однак, згідно з новим дослідженням, це широке 150-600-хвилинне вікно приносить найбільшу користь із точки зору збільшення тривалості життя й зниження ризику смерті.

У дослідженні розглядали проблеми, пов'язані, зокрема, із серцево-судинною системою, і передбачається, що хоча надмірні фізичні навантаження не є проблемою з погляду здоров'я серця, вони також мало впливають на зниження ризику ранньої смерті.

"Потенційний уплив фізичної активності на здоров'я величезний. Однак для нас залишалося незрозумілим, чи надає тривала, інтенсивна або помірна фізична активність понад рекомендовані норми якісь додаткові переваги або навпаки приносить негативні наслідки для здоров'я серцево-судинної системи", — зазначив учений Донг Хун Лі з Гарвардського університету.

[ + – ] Зараз Міністерство охорони здоров'я та соціальних служб США рекомендує або 150-300 хвилин помірної фізичної активності на тиждень, або 75-150 хвилин активної фізичної активності на тиждень

Зараз Міністерство охорони здоров'я та соціальних служб США рекомендує або 150-300 хвилин помірної фізичної активності на тиждень (наприклад, ходьба або гімнастика), або 75-150 хвилин активної фізичної активності на тиждень (наприклад, плавання, біг і їзда на велосипеді).

Учасники дослідження, які дотримувалися цих рекомендацій, мали на 20-21% (помірна активність) або 19% (інтенсивна активність) нижчий ризик смертності від усіх причин. Однак для тих, хто займався помірною активністю до 600 хвилин на тиждень, ризик знизився ще більше на 26–31%.

"Наші результати підтверджують поточні рекомендації щодо фізичної активності й також припускають, що максимального ефекту можна досягти при виконанні середніх і високих рівнів помірної, або високої активності, або їх комбінації", — наголосив Лі.

Деякі дослідження показують, що для тих, хто виконує щонайменше в 3 рази більше вправ, ніж рекомендується, існує ризик перестаратися. Що стосується нового дослідження, то вчені не виявили жодних ризиків для здоров'я в тих людей, які займалися вище за норму, так само як і не побачили додаткових переваг. Іншими словами, велика кількість вправ не завдає ніякої шкоди, але й не приносить особливої користі. Принаймні відповідно до цього конкретного дослідження.

Також варто зазначити, що 93% учасників дослідження були білими, тому навіть за такого великого розміру вибірки вченим потрібно проводити додаткові дослідження, щоб отримати кращу загальну картину.

"Наразі 150-600-хвилинний графік вправ є ідеальним, щоб не тільки підтримувати себе у формі, а й збільшити тривалість життя", — підсумували вчені.

Нагадаємо, що раніше дослідники з'ясували, чи справді біль є ознакою продуктивного тренування. Як виявилось, це не зовсім правда. Насправді біль не завжди означає, що ви позаймалися ефективно, це лише означає, що ви займаєтеся активністю, до якої ваші м'язи не звикли.