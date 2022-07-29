Ученые рассказали, сколько нужно заниматься спортом для долгой жизни

Многие считают, что спорт — хороший способ поддерживать фигуру и оставаться привлекательным. Да, эта правда, однако стоит помнить, что спорт — это в первую очередь наше здоровье и долгая жизнь.

В ходе своего недавнего исследования, в котором брало участие более 116 000 человек в течение 30 лет, эксперты выяснили, что умеренное количество физической активности в течение от 300 до 600 минут может быть самым оптимальным вариантом для снижения риска смертности, пишет Science Alert.

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Кроме того, если вы сделаете эти тренировки немного более интенсивными, вы сможете заниматься всего от 150 до 300 минут в неделю, при этом эффект будет тот же.

Конечно все понимают, что смерть неминуема для каждого человека, вопрос только в том, когда именно. Однако, согласно новому исследованию, это широкое 150-600-минутное окно приносит наибольшую пользу с точки зрения увеличения продолжительности жизни и снижения риска смерти.

В исследовании рассматривались проблемы, связанные, в частности, с сердечно-сосудистой системой, и предполагается, что, хотя чрезмерные физические нагрузки не являются проблемой с точки зрения здоровья сердца, они также мало влияют на снижение риска ранней смерти.

"Потенциальное влияние физической активности на здоровье огромно. Однако для нас оставалось неясным, оказывает ли продолжительная, интенсивная или умеренная физическая активность сверх рекомендуемых норм какие-либо дополнительные преимущества или же наоборот приносит негативные последствия для здоровья сердечно-сосудистой системы", — отметил ученый Донг Хун Ли из Гарвардского университета.

[ + – ] В настоящее время Министерство здравоохранения и социальных служб США рекомендует либо 150–300 минут умеренной физической активности в неделю либо 75–150 минут активной физической активности в неделю

В настоящее время Министерство здравоохранения и социальных служб США рекомендует либо 150–300 минут умеренной физической активности в неделю (например, ходьба или гимнастика), либо 75–150 минут активной физической активности в неделю (например, плавание, бег и езда на велосипеде).

Участники исследования, которые следовали этим рекомендациям, имели на 20-21% (умеренная активность) или 19% (интенсивная активность) более низкий риск смертности от всех причин. Однако для тех, кто занимался умеренной активностью до 600 минут в неделю, риск снизился еще больше на 26–31%.

"Наши результаты подтверждают текущие рекомендации по физической активности и также предполагают, что максимального эффекта можно достичь при выполнении средних и высоких уровней умеренной или высокой активности или их комбинации", — подчеркнул Ли.

Некоторые исследования показывают, что для тех, кто выполняет как минимум в 3 раза больше упражнений, чем рекомендуется, существует риск переусердствовать. Что касается нового исследования, то ученые не выявили никаких рисков для здоровья у тех людей, которые занимались выше нормы, также как и не увидели дополнительных преимуществ. Другими словами, большое количество упражнений, не причиняет никакого вреда, но и не приносит особой пользы. По крайней мере, согласно этому конкретному исследованию.

Также стоит отметить, что 93% участников исследования были белыми, поэтому даже при таком большом размере выборки ученым нужно проводить дополнительные исследования, чтобы получить лучшую общую картину.

"На данный момент 150-600-минутный график упражнений является самым идеальным, чтобы не только поддерживать себя в форме, но и увеличить продолжительность жизни", — заключили ученые.

Напомним, что ранее исследователи выяснили, действительно ли боль является признаком продуктивной тренировки. Как оказалось, это не совсем правда. На самом деле, боль не всегда означает, что вы позанимались эффективно, это лишь значит, что вы занимаетесь активностью, к которой ваши мышцы не привыкли.