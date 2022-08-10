Изменение климата усугубляет более половины инфекционных заболеваний, - исследование

Способность изменений климата влиять на человеческие болезни известна давно, но теперь ученые оценили масштабы этих процессов.

Международная группа ученых пришла к выводу, что изменение климата может усугубить влияние 58% человеческих инфекционных заболеваний. Ученые обнаружили, что из 375 болезней 218 могут иметь большее негативное влияние на человека. То есть риск заболеть значительно увеличивается и это связано с несколькими факторами, сообщает Futurism.

"Мы выяснили, например, что наводнения, которые резко увеличились в последнее время могут привести к большему распространению гепатита. А повышение температуры может увеличить продолжительность жизни комаров, которые переносят опасные болезни. В то же время большее количество засух приведет к тому, что грызуны, которые также переносят болезни, станут искать пищу намного ближе к поселениям человека", — говорит Камило Мора из Гавайского университета.

Ученые считают, что 58% или 218 инфекционных заболеваний из 375, которыми болеет человек, только усугубляют свое негативное влияние из-за изменений климата.

"Человечество может просто не успеть адаптироваться как к новому климату, так и к усиленным патогенам, а это будет настоящая катастрофа. Миру необходимо сократить выбросы парниковых газов, которые вызывают изменение климата, чтобы уменьшить эти риски", — говорит Мора.

По словам ученых, самое большое количество болезней, которые связаны с изменением климата, относится к болезням, которые распространяют комары, летучие мыши и грызуны. А наибольшее влияние на усугубление ситуации создают глобальное потепление, обильные осадки и наводнения.

[ + – ] По словам ученых, самое большое количество болезней, которые связаны с изменением климата, относится к болезням, которые распространяют комары, летучие мыши и грызуны. А наибольшее влияние на усугубление ситуации создают глобальное потепление, обильные осадки и наводнения Фото: Getty Images

Ученые выделили 4 основных способа, с помощью которых изменение климата влияет на человеческие инфекционные заболевания.

Первые два способа описывают климатические изменения, которые приводят к более близкому контакту патогенов и человека. Например, изменение режима дождей увеличивает количество опасных комаров рядом с населенными пунктами. А повышение температуры заставляет многих людей спасаться от жары в воде, в которой также находится очень много патогенов.

Третий способ говорит о том, что изменение климата может напрямую усиливать сами патогены. То есть повышение температуры помогает болезням акклиматизироваться к жаре и становиться еще более опасными.

И четвертый способ предполагает, что изменение климата ослабляет способность человеческого организма бороться с патогенами. Это может быть связано с увеличением антисанитарных условий из-за природных катастроф, вызванных глобальным потеплением, а также с сокращением запасов пищи, что станет причиной недоедания и уязвимость организма повысится.

"Если бы речь шла о нескольких инфекционных заболеваниях, то с этим еще можно справиться. Но когда речь идет о 58% процентах заболеваний, которые усугубляют свое влияние на человека, то это уже причина серьезно задуматься", — говорит Мора.

Как уже писал Фокус, ученые обнаружили опасные токсичные вещества в дождевой воде. Новое исследование говорит о том, что дождевую воду нельзя ни в коем случае использовать для питья.