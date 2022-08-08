Ядовитые дожди на Земле. Ученые обнаружили опасные токсичные вещества в дождевой воде
Очень опасный уровень химических токсинов обнаружен по всему миру, в том числе в Антарктиде и Тибете.
В новой статье шведские ученые предупреждают, что токсичные химические соединения, которые называются пер- и полифторалкильные вещества (ПФАВ) активно распространились по миру. Высокие уровни этих соединений обнаружены в дождевой воде даже в самых отдаленных уголках планеты, таких как Антарктида и Тибет. Учитывая тот факт, что многие люди на планете считают дождевую воду безопасной для питья, это может стать глобальной угрозой для здоровья человечества, сообщает New Atlas.
ПФАВ – это синтетические фторорганические химические соединения или просто фторированные вещества, которые являются чрезвычайно токсичными. Ученые уже доказали, что многие из этих соединений опасны для здоровья человека, а потому за последние 20 лет их постепенно исключили из использования на производствах. Но ПФАВ являются очень долгоживущими химическими соединениями и то, что их перестали использовать, не означает, что они исчезли из окружающей среды.
По словам Яна Казинса из Стокгольмского университета, уровень одного из опасных фторированных веществ, которое вызывает рак, а именно перфтороктановой кислоты (ПФОК) снизился в питьевой воде в развитых странах в десятки миллионов раз.
Но ученые предполагают, что даже почти нулевой уровень этой кислоты в питьевой воде может иметь негативные последствия для здоровья на протяжении всей жизни человека. В своей новой статье шведские ученые пишут, что согласно их исследованию, уровень ПФОК в дождевой воде превышает более-менее безопасные уровни для здоровья людей.
"Дождевую воду пить нельзя, это опасно. Но многие люди на планете пьют дождевую воду, ведь для некоторых это чуть ли не единственный источник питьевой воды", — говорит Казинс.
Ученые в своем исследовании сосредоточили внимание на 4 веществах ПФАВ, одна из которых была вышеупомянутая перфтороктановая кислота. Ученые считают, что несмотря на резкое снижение использования этих веществ, они долгоживущие и продолжают циркулировать в гидросфере планеты и будут это делать еще много лет.
"Еще не полностью изучены воздействия этих токсичных химических веществ на здоровье человека. Но что еще хуже, так это то, что до сих пор используются в производстве другие виды ПФАВ и о том, как они воздействуют на здоровье вообще не известно", — говорит Казинс.
Ученые считают, что нужно максимально ограничить использование всего класса этих синтетических фторорганических химических соединений, ведь это может иметь далеко идущие негативные последствия как для окружающей среды, так и для человека.
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