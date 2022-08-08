Ядовитые дожди на Земле. Ученые обнаружили опасные токсичные вещества в дождевой воде

Очень опасный уровень химических токсинов обнаружен по всему миру, в том числе в Антарктиде и Тибете.

В новой статье шведские ученые предупреждают, что токсичные химические соединения, которые называются пер- и полифторалкильные вещества (ПФАВ) активно распространились по миру. Высокие уровни этих соединений обнаружены в дождевой воде даже в самых отдаленных уголках планеты, таких как Антарктида и Тибет. Учитывая тот факт, что многие люди на планете считают дождевую воду безопасной для питья, это может стать глобальной угрозой для здоровья человечества, сообщает New Atlas.

ПФАВ – это синтетические фторорганические химические соединения или просто фторированные вещества, которые являются чрезвычайно токсичными. Ученые уже доказали, что многие из этих соединений опасны для здоровья человека, а потому за последние 20 лет их постепенно исключили из использования на производствах. Но ПФАВ являются очень долгоживущими химическими соединениями и то, что их перестали использовать, не означает, что они исчезли из окружающей среды.

По словам Яна Казинса из Стокгольмского университета, уровень одного из опасных фторированных веществ, которое вызывает рак, а именно перфтороктановой кислоты (ПФОК) снизился в питьевой воде в развитых странах в десятки миллионов раз.

Но ученые предполагают, что даже почти нулевой уровень этой кислоты в питьевой воде может иметь негативные последствия для здоровья на протяжении всей жизни человека. В своей новой статье шведские ученые пишут, что согласно их исследованию, уровень ПФОК в дождевой воде превышает более-менее безопасные уровни для здоровья людей.

[ + – ] В своей новой статье шведские ученые пишут, что согласно их исследованию, уровень ПФОК в дождевой воде превышает более-менее безопасные уровни для здоровья людей Фото: CNN

"Дождевую воду пить нельзя, это опасно. Но многие люди на планете пьют дождевую воду, ведь для некоторых это чуть ли не единственный источник питьевой воды", — говорит Казинс.

Ученые в своем исследовании сосредоточили внимание на 4 веществах ПФАВ, одна из которых была вышеупомянутая перфтороктановая кислота. Ученые считают, что несмотря на резкое снижение использования этих веществ, они долгоживущие и продолжают циркулировать в гидросфере планеты и будут это делать еще много лет.

"Еще не полностью изучены воздействия этих токсичных химических веществ на здоровье человека. Но что еще хуже, так это то, что до сих пор используются в производстве другие виды ПФАВ и о том, как они воздействуют на здоровье вообще не известно", — говорит Казинс.

Ученые считают, что нужно максимально ограничить использование всего класса этих синтетических фторорганических химических соединений, ведь это может иметь далеко идущие негативные последствия как для окружающей среды, так и для человека.

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