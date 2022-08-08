Отруйні дощі на землі. Вчені виявили небезпечні токсичні речовини в дощовій воді

Дуже небезпечний рівень хімічних токсинів виявлено в усьому світі, зокрема в Антарктиді й Тибеті.

У новій статті шведські вчені попереджають, що токсичні хімічні сполуки, які називаються пер- і поліфторалкільні речовини (ПФАВ), активно поширилися по світу. Високі рівні цих сполук виявлені в дощовій воді навіть у найвіддаленіших куточках планети, таких як Антарктида й Тибет. Враховуючи той факт, що багато людей на планеті вважають дощову воду безпечною для пиття, це може стати глобальною загрозою здоров'ю людства, повідомляє New Atlas.

ПФАВ — це фторорганічні хімічні сполуки або просто фторовані речовини, які є надзвичайно токсичними. Вчені вже довели, що багато цих сполук небезпечні для здоров'я людини, а тому за останні 20 років їх поступово виключили з використання на виробництвах. Але ПФАВ є дуже довгоживучими хімічними сполуками, і те, що їх перестали використовувати, не означає, що вони зникли з довкілля.

За словами Яна Казінса зі Стокгольмського університету, рівень однієї з небезпечних фторованих речовин, яка викликає рак, а саме перфтороктанової кислоти (ПФОК), знизився в питній воді в розвинених країнах у десятки мільйонів разів.

Але вчені припускають, що навіть майже нульовий рівень цієї кислоти в питній воді може мати негативні наслідки для здоров'я протягом усього життя людини. У своїй новій статті шведські вчені пишуть, що згідно з їхнім дослідженням, рівень ПФОК у дощовій воді перевищує більш-менш безпечні рівні для здоров'я людей.

[ + – ] У своїй новій статті шведські вчені пишуть, що згідно з їхнім дослідженням, рівень ПФОК у дощовій воді перевищує більш-менш безпечні рівні для здоров'я людей Фото: CNN

"Дощову воду пити не можна, це небезпечно. Але багато людей на планеті п'ють дощову воду, адже для деяких це чи не єдине джерело питної води", — каже Казінс.

Учені у своєму дослідженні зосередили увагу на 4 речовинах ПФАВ, одна з яких була згадана вище перфтороктанова кислота. Вчені вважають, що, незважаючи на різке зниження використання цих речовин, вони довго живуть і продовжують циркулювати в гідросфері планети і робитимуть це ще багато років.

"Ще не повністю вивчено вплив цих токсичних хімічних речовин на здоров'я людини. Але що ще гірше, так це те, що досі використовуються у виробництві інші види ПФАВ, і про те, як вони впливають на здоров'я взагалі не відомо", — говорить Казінс.

Учені вважають, що потрібно максимально обмежити використання всього класу цих синтетичних фторорганічних хімічних сполук, адже це може мати негативні наслідки, що далеко йдуть, як для навколишнього середовища, так і для людини.

Фокус уже писав про те, що вчені назвали 2 фактори, які найбільше підвищують ризик розвитку раку в людини.

Також Фокус писав про те, що вчені розповіли, чим небезпечно для здоров'я неспання після опівночі.