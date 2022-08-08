Отруйні дощі на землі. Вчені виявили небезпечні токсичні речовини в дощовій воді
Дуже небезпечний рівень хімічних токсинів виявлено в усьому світі, зокрема в Антарктиді й Тибеті.
У новій статті шведські вчені попереджають, що токсичні хімічні сполуки, які називаються пер- і поліфторалкільні речовини (ПФАВ), активно поширилися по світу. Високі рівні цих сполук виявлені в дощовій воді навіть у найвіддаленіших куточках планети, таких як Антарктида й Тибет. Враховуючи той факт, що багато людей на планеті вважають дощову воду безпечною для пиття, це може стати глобальною загрозою здоров'ю людства, повідомляє New Atlas.
ПФАВ — це фторорганічні хімічні сполуки або просто фторовані речовини, які є надзвичайно токсичними. Вчені вже довели, що багато цих сполук небезпечні для здоров'я людини, а тому за останні 20 років їх поступово виключили з використання на виробництвах. Але ПФАВ є дуже довгоживучими хімічними сполуками, і те, що їх перестали використовувати, не означає, що вони зникли з довкілля.
За словами Яна Казінса зі Стокгольмського університету, рівень однієї з небезпечних фторованих речовин, яка викликає рак, а саме перфтороктанової кислоти (ПФОК), знизився в питній воді в розвинених країнах у десятки мільйонів разів.
Але вчені припускають, що навіть майже нульовий рівень цієї кислоти в питній воді може мати негативні наслідки для здоров'я протягом усього життя людини. У своїй новій статті шведські вчені пишуть, що згідно з їхнім дослідженням, рівень ПФОК у дощовій воді перевищує більш-менш безпечні рівні для здоров'я людей.
"Дощову воду пити не можна, це небезпечно. Але багато людей на планеті п'ють дощову воду, адже для деяких це чи не єдине джерело питної води", — каже Казінс.
Учені у своєму дослідженні зосередили увагу на 4 речовинах ПФАВ, одна з яких була згадана вище перфтороктанова кислота. Вчені вважають, що, незважаючи на різке зниження використання цих речовин, вони довго живуть і продовжують циркулювати в гідросфері планети і робитимуть це ще багато років.
"Ще не повністю вивчено вплив цих токсичних хімічних речовин на здоров'я людини. Але що ще гірше, так це те, що досі використовуються у виробництві інші види ПФАВ, і про те, як вони впливають на здоров'я взагалі не відомо", — говорить Казінс.
Учені вважають, що потрібно максимально обмежити використання всього класу цих синтетичних фторорганічних хімічних сполук, адже це може мати негативні наслідки, що далеко йдуть, як для навколишнього середовища, так і для людини.
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