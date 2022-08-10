Зміна клімату посилює більше половини інфекційних захворювань, — дослідження

Здатність змін клімату посилювати людські хвороби відома давно, але тепер вчені оцінили масштаби цих процесів.

Міжнародна група вчених дійшла висновку, що зміна клімату може посилити вплив 58% людських інфекційних захворювань. Вчені виявили, що з 375 хвороб 218 можуть мати більший негативний вплив на людину. Тобто ризик захворіти значно зростає і це пов'язано з кількома факторами, повідомляє Futurism.

"Ми з'ясували, наприклад, що повені, які різко збільшилися останнім часом, можуть призвести до більшого поширення гепатиту. А підвищення температури може збільшити тривалість життя комарів, які переносять небезпечні хвороби. Водночас більша кількість посух призведе до того, що гризуни, які також переносять хвороби, шукатимуть їжу набагато ближче до поселень людини", — каже Каміло Мора з Гавайського університету.

Вчені вважають, що 58% або 218 інфекційних захворювань із 375, на які хворіє людина, лише посилюють свій негативний вплив через зміни клімату.

"Людство може просто не встигнути адаптуватися як до нового клімату, так і до посилених патогенів, а це буде справжня катастрофа. Світу необхідно скоротити викиди парникових газів, які викликають зміну клімату, щоб зменшити ці ризики", — каже Мора.

За словами вчених, найбільша кількість хвороб, пов'язаних зі зміною клімату, належить до хвороб, які поширюють комарі, кажани та гризуни. А найбільший вплив на погіршення ситуації створюють глобальне потепління, сильні опади та повені.

[ + – ] За словами вчених, найбільша кількість хвороб, пов'язаних зі зміною клімату, відноситься до хвороб, які поширюють комарі, кажани та гризуни. А найбільший вплив на збільшення ситуації створюють глобальне потепління, сильні опади та повені. Фото: Getty Images

Вчені виділили 4 основні способи, за допомогою яких зміна клімату впливає на людські інфекційні захворювання.

Перші два способи описують кліматичні зміни, які призводять до ближчого контакту патогенів та людини. Наприклад, зміна режиму дощів збільшує кількість небезпечних комарів поряд із населеними пунктами. А підвищення температури змушує багатьох людей рятуватися від спеки у воді, в якій також є дуже багато патогенів.

Третій спосіб говорить про те, що зміна клімату може посилювати самі патогени. Тобто підвищення температури допомагає хворобам акліматизуватися до спеки і ставати ще небезпечнішими.

І четвертий спосіб передбачає, що зміна клімату послаблює здатність організму людини боротися з патогенами. Це може бути пов'язано зі збільшенням антисанітарних умов через природні катастрофи, викликані глобальним потеплінням, а також зі скороченням запасів їжі, що стане причиною недоїдання і вразливість організму підвищиться.

"Якби йшлося про кілька інфекційних захворювань, то з цим ще можна впоратися. Але коли йдеться про 58% відсотків захворювань, які посилюють свій вплив на людину, то це вже причина серйозно задуматися", — говорить Мора.

Як уже писав Фокус, вчені виявили небезпечні токсичні речовини у дощовій воді. Нове дослідження говорить про те, що дощову воду не можна в жодному разі використовувати для пиття.