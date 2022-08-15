Искали 115 лет лет: у берегов Англии обнаружили подбитый торпедой военный корабль США (фото, видео)

Эсминец "Джейкоб Джонс" времен Первой мировой войны затонул очень быстро — за 8 минут, — поэтому спаслись только 46 из 110 матросов. До недавнего времени место его кораблекрушения оставалось загадкой.

На днях группа опытных глубоководных дайверов из Великобритании заявила, что у английского побережья установила место кораблекрушения американского эсминца "Джейкоб Джонс", который потопила торпеда немецкой подводной лодки в 1917 году, в разгар событий Первой мировой. Об этом сообщает The New York Post.

Представители американского ведомства по вопросам военно-морской истории и наследия (NHHC) сообщили, что группа дайверов из британской организации Darkstar обнаружила обломки корабля у небольшого английского архипелага Силли.

[ + – ] Видео, снятое на месте предполагаемого кораблекруешния.

Корабль должен был патрулировать и сопровождать конвои вдоль побережья Великобритании с мая 1917 года. Но 6 декабря он был затоплен. Эсминец находился примерно в 100 милях от английского берега, недалеко от Ла-Манша, когда немецкая торпеда сделала пробоину его борту.

По данным историков, только 46 из 110 матросам удалось спастись на плотах, прежде чем в течение 8 минут корабль пошел ко дну.

[ + – ] Затонувший эсминец "Джейкоб Джонс"

По некоторым данным, после затопления экипаж немецкой подлодки вытащил двух военнопленных из холодных вод и сообщил по рации на американскую базу о необходимости в спасательных кораблях.

[ + – ] Место кораблекрушения эсминца времен Первой мировой.

Из-за того, что эсминец водоизмещением более 1000 тонн затонул очень быстро, место его кораблекрушения на протяжении более ста лет оставалось тайной.

[ + – ] Затонувший эсминец "Джейкоб Джонс"

По информации ныряльщиков, корабль лежит на на глубине более 120 метров, также они уведомили, что ничего не забирали с места кораблекрушения.

[ + – ] Американский военный корабль, подбитый немецкой торпедой в Первую мировую. Фото: The Daily Mail [ + – ] Американский военный корабль, подбитый немецкой торпедой в Первую мировую. [ + – ] Американский военный корабль, подбитый немецкой торпедой в Первую мировую.

Американский военный корабль "Джейкоб Джонс"

По словам историков, эсминцу отводилась функция рабочей лошадкой — он спас сотни людей с торпедированных кораблей.

Считается, что к концу войны в ноябре 1918 года немецкий флот потопил свыше 5 тыс. торговых кораблей и примерно 100 военных.

В дальнейшем исследованием места кораблекрушения будут руководить представители США.

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