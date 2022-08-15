Искали 115 лет лет: у берегов Англии обнаружили подбитый торпедой военный корабль США (фото, видео)
Эсминец "Джейкоб Джонс" времен Первой мировой войны затонул очень быстро — за 8 минут, — поэтому спаслись только 46 из 110 матросов. До недавнего времени место его кораблекрушения оставалось загадкой.
На днях группа опытных глубоководных дайверов из Великобритании заявила, что у английского побережья установила место кораблекрушения американского эсминца "Джейкоб Джонс", который потопила торпеда немецкой подводной лодки в 1917 году, в разгар событий Первой мировой. Об этом сообщает The New York Post.
Представители американского ведомства по вопросам военно-морской истории и наследия (NHHC) сообщили, что группа дайверов из британской организации Darkstar обнаружила обломки корабля у небольшого английского архипелага Силли.
Корабль должен был патрулировать и сопровождать конвои вдоль побережья Великобритании с мая 1917 года. Но 6 декабря он был затоплен. Эсминец находился примерно в 100 милях от английского берега, недалеко от Ла-Манша, когда немецкая торпеда сделала пробоину его борту.
По данным историков, только 46 из 110 матросам удалось спастись на плотах, прежде чем в течение 8 минут корабль пошел ко дну.
По некоторым данным, после затопления экипаж немецкой подлодки вытащил двух военнопленных из холодных вод и сообщил по рации на американскую базу о необходимости в спасательных кораблях.
Из-за того, что эсминец водоизмещением более 1000 тонн затонул очень быстро, место его кораблекрушения на протяжении более ста лет оставалось тайной.
По информации ныряльщиков, корабль лежит на на глубине более 120 метров, также они уведомили, что ничего не забирали с места кораблекрушения.
Американский военный корабль "Джейкоб Джонс"
По словам историков, эсминцу отводилась функция рабочей лошадкой — он спас сотни людей с торпедированных кораблей.
Считается, что к концу войны в ноябре 1918 года немецкий флот потопил свыше 5 тыс. торговых кораблей и примерно 100 военных.
В дальнейшем исследованием места кораблекрушения будут руководить представители США.
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