Шукали 115 років: біля берегів Англії виявили підбитий торпедою військовий корабель США (фото, відео)

Есмінець "Джейкоб Джонс" часів Першої світової війни затонув дуже швидко — за 8 хвилин — тому врятувалися лише 46 зі 110 матросів. Донедавна місце його аварії корабля залишалося загадкою.

Днями група досвідчених глибоководних дайверів з Великобританії заявила, що біля англійського узбережжя встановила місце аварії корабля американського есмінця "Джейкоб Джонс", який потопила торпеда німецького підводного човна в 1917 році, в розпал подій Першої світової. Про це повідомляє The New York Post.

Представники американського відомства з питань військово-морської історії та спадщини (NHHC) повідомили, що група дайверів із британської організації Darkstar виявила уламки корабля біля невеликого англійського архіпелагу Сіллі.

[ + – ] Відео, зняте на місці ймовірної корабельної аварії

Корабель мав патрулювати та супроводжувати конвої вздовж узбережжя Великобританії з травня 1917 року. Але 6 грудня його затоплено. Есмінець знаходився приблизно за 100 миль від англійського берега, неподалік Ла-Маншу, коли німецька торпеда зробила пробоїну його борту.

За даними істориків, лише 46 зі 110 матросів вдалося врятуватися на плотах, перш ніж протягом 8 хвилин корабель пішов на дно.

[ + – ] Затонулий есмінець "Джейкоб Джонс"

За деякими даними, після затоплення екіпаж німецького підводного човна витяг двох військовополонених із холодних вод і повідомив по рації на американську базу про необхідність у рятувальних кораблях.

[ + – ] Місце аварії корабля есмінця часів Першої світової

Через те, що есмінець водотоннажністю понад 1000 тонн затонув дуже швидко, місце його аварії корабля протягом понад сто років залишалося таємницею.

[ + – ] Затонулий есмінець "Джейкоб Джонс"

За інформацією пірнальників, корабель лежить на глибині понад 120 метрів, також вони повідомили, що нічого не забирали з місця аварії корабля.

[ + – ] Американський військовий корабель, підбитий німецькою торпедою у Першій світовій Фото: The Daily Mail [ + – ] Американський військовий корабель, підбитий німецькою торпедою у Першій світовій [ + – ] АмериканськийАмериканський військовий корабель, підбитий німецькою торпедою у Першій світовійвійськовий корабель, підбитий німецькою торпедою у Першу світову.

Американський військовий корабель "Джейкоб Джонс"

За словами істориків, есмінцю відводилася функція робочої конячки — він урятував сотні людей із торпедованих кораблів.

Вважається, що до кінця війни у листопаді 1918 року німецький флот потопив понад 5 тис. торгових кораблів та приблизно 100 військових.

Надалі дослідженням місця аварії корабля керуватимуть представники США.

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