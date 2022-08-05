У берегов Севастополя дымится российский военный корабль: что известно (видео)

В сети появились кадры российского корвета, который сперва запустил дымовые ловушки в море, а затем был замечен задымленным.

У берегов оккупированного Севастополя был замечен патрульный корабль войск РФ, который сначала запустил дымовые ловушки, а затем задымился. Об этом сообщает военный аналитик и OSINT-эксперт H I Sutton в Твиттере.

4 августа возле Севастополя был замечен российский военный корабль. Сообщается, что первачах он выпустил дымовые ловушки вокруг себя, а затем в сети появились фото, на которых отчетливо видно задымление судна. Аналитик утверждает, что это один и тот же корабль.

Позднее автор опубликовал фотографии, на которых видны кадры бойца, который держит в руках пульт управления от дрона DJI.

[ + – ] Кадр с дроном DJI

Саттон предполагает, что судно могло задымиться из-за удара украинскими ракетами. Однако никаких официальных данных об уничтожении кораблей Черноморского флота нет. Также он заявляет, что на фото патрульный корабль проекта 22160 типа "Василий Быков" — это современные корветы с управляемыми ракетами "Калибр" на вооружении. Первый такой корабль вошел в состав Черноморского флота РФ в 2018 году.

Другой аналитик по открытым данным указывает место, где был замечен корабль — это очень близко к Севастополю.

[ + – ] Место, где был замечен корабль

Напомним, Великобритания передаст несколько военных кораблей в украинские ВМС для разминирования.

Ранее замминистра обороны Украины заявил, что украинская армия потопит Черноморский флот РФ. ВСУ наращивают противокорабельные возможности.