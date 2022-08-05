Біля берегів Севастополя димить російський військовий корабель: що відомо (відео)

У мережі з'явилися кадри російського корвету, який спочатку запустив димові пастки в море, а потім був помічений задимленим.

Біля берегів окупованого Севастополя було помічено патрульний корабель військ РФ, який спочатку запустив димові пастки, а потім задимився. Про це повідомляє військовий аналітик та OSINT-експерт HI Sutton у твітері.

4 серпня біля Севастополя було помічено російський військовий корабель. Повідомляється, що першим він випустив димові пастки навколо себе, а потім у мережі з'явилися фото, на яких чітко видно задимлення судна. Аналітик стверджує, що це той самий корабель.

Згодом автор опублікував фото, на яких видно кадри бійця, котрий тримає у руках пульт управління від дрону DJI.

[ + – ] Кадр із дроном DJI

Саттон припускає, що судно могло задимитися через удар українськими ракетами. Проте жодних офіційних даних щодо знищення кораблів Чорноморського флоту немає. Також він заявляє, що на фото патрульний корабель проєкту 22160 типу "Василь Биков" — це сучасні корвети з керованими ракетами "Калібр" на озброєнні. Перший такий корабель увійшов до складу Чорноморського флоту РФ у 2018 році.

Інший аналітик за відкритими даними вказує місце, де помітили корабель — це дуже близько до Севастополя.

[ + – ] Місце, де було помічено корабель

Нагадаємо, Велика Британія передасть кілька військових кораблів в українські ВМС для розмінування.

Раніше заступник міністра оборони України заявив, що українська армія потопить Чорноморський флот РФ. ЗСУ нарощують протикорабельні можливості.