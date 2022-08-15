Ученые выяснили, что делает гениальных собак такими "одаренными"

Как показало новое исследование, между "одаренными" и обычными собаки существует единственная черта личности, которая значительно отличается.

В мире существует всего немного известных гениальных собак. В ходе своего нового исследования ученые захотели узнать, что же делает их такими одаренными, пишет Inverse.

Одаренные собаки, способные запоминать слова, невероятно редки. Эти опытные щенки могут довольно быстро выучить названия предметов, например игрушек, и запомнить их в течение двух месяцев.

Группа ученых из Будапештского университета предполагает, что одна конкретная черта характера может быть общей для таких щенков, что дает ценную информацию об уникальной природе разума этих собак.

Бордер-колли, по неизвестным пока причинам, являются наиболее одаренными собаками, запоминающими словами.

[ + – ] Ученые выбрали для исследования бордер-колли, потому что большинство одаренных псов, изучающих слова, принадлежат именно к этой породе

"Мы ограничили наше исследование бордер-колли, потому что большинство одаренных псов, изучающих слова, принадлежат именно к этой породе", — объяснила ученый Клаудия Фугацца из Будапештского университета.

Исследователи разослали владельцам одаренных бордер-колли анкету, в которой хозяев просили ответить на вопросы о характере их питомца. После этого ученые сравнили ответы, касающиеся одаренных бордер-колли, с результатами типичных "неодаренных" венгерских и австралийских бордер-колли. Однако ответ, который они обнаружили, породил больше вопросов, чем ответов.

Согласно исследованию, единственной чертой личности, которая значительно отличалась между одаренными и обычными собаками, была — игривость.

Кажется все просто, ученые нашли ответ, однако выяснение того, что именно означают эти результаты, является более трудным заданием. Прежде всего, исследователи могут только показать, что между игривостью как чертой личности и навыками одаренных собак существует связь, но они не могут доказать, что игривость помогает псам иметь более высокие когнитивные навыки. Установить причинно-следственную связь трудно, однако специалисты надеются, что с помощью новых исследований они смогут это сделать.

[ + – ] Установить причинно-следственную связь трудно, однако специалисты надеются, что с помощью новых исследований они смогут это сделать

"Но это не означает, что мы не можем размышлять о причинах, по которым одаренные собаки склонны быть более экстравертными. Одно из возможных объяснений: среда, в которой животные изучают слова", — отметила Фугацца.

Эксперты смогли выяснить, что быстрое запоминание названий игрушек происходит в игровой социальной среде с владельцем. Игривые собаки также быстрее устанавливают зрительный контакт с людьми, что может помочь им быстрее запоминать названия игрушек.

Другое возможное объяснение может заключаться в породе. Как правило, рабочие собаки бордер-колли более игривы, чем нерабочие, что еще больше повышает их способность к изучению слов. Однако эта черта характера не полностью связана с породой, поскольку одаренные бордер-колли показали более высокую игривость, чем их же обычные собратья.

[ + – ] Изучая особенности обучения собак, эксперты смогут лучше понять и когнитивные способности людей

"Мы думаем, что это может быть генетическая черта или эта крайняя игривость усиливается окружающей средой за счет частых игривых взаимодействий с владельцем", — подчеркнули ученые.

Это исследование полезно и важно не только для изучения самих собак, они также служат хорошими исследовательскими моделями, в том числе, для изучения человеческого поведения, потому что они эволюционировали в той же среде, что и люди.

"Изучая особенности обучения собак, мы сможем лучше понять и когнитивные способности людей", — заключила Фугацца.

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