Вчені з'ясували, що робить геніальних собак такими "обдарованими"

Як показало нове дослідження, між "обдарованими" та звичайними собаками існує єдина риса особистості, яка значно відрізняється.

У світі існує лише кілька відомих геніальних собак. Під час свого нового дослідження вчені захотіли дізнатися, що робить їх такими обдарованими, пише Inverse.

Обдаровані собаки, здатні запам'ятовувати слова, надзвичайно рідкісні. Ці цуценята можуть досить швидко вивчити назви предметів, наприклад іграшок, і запам'ятати їх протягом двох місяців.

Група вчених із Будапештського університету припускає, що одна конкретна риса характеру може бути спільною для таких цуценят, що дає цінну інформацію про унікальну природу розуму цих собак.

Бордер-коллі, з невідомих поки причин, є обдарованими собаками, що запам'ятовують словами.

[ + – ] Вчені обрали для дослідження бордер-коллі, тому що більшість обдарованих псів, які вивчають слова, належать саме до цієї породи

"Ми обмежили наше дослідження бордер-коллі, тому що більшість обдарованих собак, які вивчають слова, належать саме до цієї породи", — пояснила вчена Клаудія Фугацца з Будапештського університету.

Дослідники розіслали власникам обдарованих бордер-коллі анкету, в якій господарів просили відповісти на запитання про характер їхнього улюбленця. Після цього вчені порівняли відповіді щодо обдарованих бордер-коллі, з результатами типових "необдарованих" угорських та австралійських бордер-коллі. Проте відповідь, яку вони виявили, породила більше запитань, ніж відповідей.

Згідно з дослідженням, єдиною рисою особистості, яка значно відрізнялася між обдарованими і звичайними собаками, була грайливість.

Здається все просто, що вчені знайшли відповідь, проте з'ясування того, що саме означають ці результати, є важчим завданням. Насамперед дослідники можуть лише показати, що між грайливістю як рисою особистості та навичками обдарованих собак існує зв'язок, але вони не можуть довести, що грайливість допомагає псам мати вищі когнітивні навички. Встановити причинно-наслідковий зв'язок важко, проте спеціалісти сподіваються, що за допомогою нових досліджень вони зможуть це зробити.

[ + – ] Встановити причинно-наслідковий зв'язок важко, проте фахівці сподіваються, що за допомогою нових досліджень вони зможуть це зробити

"Але це не означає, що ми не можемо розмірковувати про причини, через які обдаровані собаки схильні бути екстравертними. Одне з можливих пояснень: середовище, в якому тварини вивчають слова", — зазначила Фугацца.

Експерти змогли з'ясувати, що швидке запам'ятовування назв іграшок відбувається в ігровому соціальному середовищі із власником. Грайливі собаки також швидше встановлюють зоровий контакт із людьми, що може допомогти їм швидше запам'ятовувати назви іграшок.

Інше можливе пояснення може полягати у породі. Як правило, робочі собаки бордер-коллі грайливіші, ніж неробочі, що ще більше підвищує їхню здатність до вивчення слів. Однак ця риса характеру не пов'язана з породою, оскільки обдаровані бордер-коллі показали вищу грайливість, ніж їх звичайні побратими.

[ + – ] Вивчаючи особливості навчання собак, експерти зможуть краще зрозуміти когнітивні здібності людей

"Ми думаємо, що це може бути генетична риса або ця крайня грайливість посилюється навколишнім середовищем внаслідок частих грайливих взаємодій із власником", — наголосили вчені.

Це дослідження корисне і важливе не тільки для вивчення самих собак, вони також є хорошими дослідницькими моделями, зокрема для вивчення людської поведінки, тому що вони еволюціонували в тому ж середовищі, що й люди.

"Вивчаючи особливості навчання собак, ми зможемо краще зрозуміти і когнітивні здібності людей", — сказала Фугацца.

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