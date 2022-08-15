Археологи нашли предположительное место рождения апостола Петра

Святой Петр считается первым лидером христианской веры и первым папой римским в католической церкви.

При раскопках ранней церкви в Израиле исследователи нашли доказательства, которые по их мнению, подтверждают, что это место было местом рождения святого Петра, самого выдающегося апостола христианства, пишет Express.

В Евангелии от Иоанна трое апостолов — святой Петр, его брат святой Андрей и третий апостол святой Филипп, родились в месте, известном как Вифсаида. По словам святого Луки, именно на этом месте Иисус совершил чудо, накормив 5000 последователей.

В наше время существует три места, которые по мнению ученых, могут быть остатками древней Вифсаиды. В ходе своего нового исследования ученые занимались раскопками одного из них — Эль-Арадж, который находится к северо-востоку от Галилеи.

[ + – ] По словам святого Луки, именно в Вифсаиде Иисус совершил чудо, накормив 5000 последователей

Как отмечают эксперты, они нашли веские доказательства в поддержку своих утверждений: он жил в то же время, когда была построена византийская церковь – в 1 веке н.э. Также во время своего исследования они обнаружили мозаику с надписью, указывающую на то, что церковь посвящена святому Петру.

Святой Петр считается первым лидером христианской веры и первым папой римским в католической церкви. Согласно рассказам немецкого епископа 8-го века Виллибальда, Петр посетил место, известное как "Церковь апостолов", когда путешествовал из Капернаума.

Хотя он не назвал точное место, он отметил, что это была Вифсаида, откуда пришли Петр и Андрей. Там, где прежде был их дом, стоит церковь. Недавно обнаруженное посвящение было написано на греческом языке, языке Византийской империи и церкви того времени.

[ + – ] Мозаичный пол, найденный в остатках церкви

Также стоит отметить, что ранее в слое под церковью эксперты обнаружили римскую баню, что соответствует записям о поселении Вифсаида, которое раньше было римским городом Юлия, названным в честь жены императора Августа. Между баней и церковью был слой ила с того времени, когда город был затоплен в результате повышения уровня Тивериадского озера, что могло объяснить его исчезновение из исторических записей.

Археологи также нашли свидетельства того, что это место было заселено в I веке.

"Одной из целей этих раскопок было проверить, есть ли у нас на этом месте слой I века, что позволит нам предложить лучшего кандидата для идентификации библейской Вифсаиды. Мы не только нашли значительные останки этого периода, но также нашли эту важную церковь и монастырь вокруг нее", — заключили ученые.

Напомним, что ранее ученые выяснили от чего на самом деле умер Иисус Христос. Как оказалось, он ушел в иной мир от смертельного кровотечения после вывиха плеча, вызванного тем, что нес крест для собственного распятия.