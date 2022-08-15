Археологи знайшли ймовірне місце народження апостола Петра

Святий Петро вважається першим лідером християнської віри та першим папою римським у католицькій церкві.

Під час розкопок ранньої церкви в Ізраїлі дослідники знайшли докази, які? на їхню думку, підтверджують, що це місце було місцем народження святого Петра, найвидатнішого апостола християнства, пише Express.

В Євангелії від Іоанна троє апостолів — святий Петро, його брат святий Андрій і третій апостол святий Пилип — народилися на місці, відомому як Віфсаїда. За словами святого Луки, саме на цьому місці Ісус здійснив диво, нагодувавши 5000 послідовників.

У наш час існує три місця, які, на думку вчених, можуть бути залишками давньої Віфсаїди. У ході свого нового дослідження вчені займалися розкопками одного з них — Ель-Арадж, що на північний схід від Галілеї.

[ + – ] За словами святого Луки, саме у Віфсаїді Ісус здійснив диво, нагодувавши 5000 послідовників

Як зазначають експерти, вони знайшли вагомі докази на підтримку своїх тверджень: він жив у той же час, коли було збудовано візантійську церкву — в 1 столітті н.е. Також під час свого дослідження вони виявили мозаїку з написом, що вказує на те, що церква присвячена святому Петру.

Святий Петро вважається першим лідером християнської віри та першим папою римським у католицькій церкві. Згідно з розповідями німецького єпископа 8 століття Віллібальда, Петро відвідав місце, відоме як "Церква апостолів", коли подорожував із Капернаума.

Хоча він не назвав точне місце, він зазначив, що це була Віфсаїда, звідки прийшли Петро й Андрій. Там, де колись був їхній будинок, стоїть церква. Нещодавно виявлена присвята була написана грецькою мовою, мовою Візантійської імперії та церкви того часу.

[ + – ] Мозаїчна підлога, знайдена в залишках церкви

Також варто зазначити, що раніше в шарі під церквою експерти виявили римську лазню, що відповідає записам про поселення Віфсаїда, яке раніше було римським містом Юлія, названим на честь дружини імператора Августа. Між лазнею та церквою був шар мулу з того часу, коли місто було затоплено внаслідок підвищення рівня Тиверіадського озера, що могло пояснити його зникнення з історичних записів.

Археологи також виявили свідчення того, що це місце було заселене в I столітті.

"Однією з цілей цих розкопок було перевірити, чи є в нас на цьому місці шар I століття, що дозволить нам запропонувати найкращого кандидата для ідентифікації біблійної Віфсаїди. Ми не лише знайшли значні залишки цього періоду, але також знайшли цю важливу церкву та монастир навколо неї", — підсумували вчені.

Нагадаємо, що раніше вчені з'ясували, від чого насправді помер Ісус Христос. Як виявилося, він пішов в інший світ від смертельної кровотечі після вивиху плеча, викликаного тим, що ніс хрест для свого розп'яття.