Не выбрасывайте: банановую кожуру можно использовать в качестве ингредиента

Содержит много клетчатки, магния, калия и антиоксидантных соединений.

Каждый раз, когда вы чистите банан и избавляетесь от кожуры, вы выбрасываете вкусную и питательную закуску.

Недавнее исследование показало, что если банановую кожуру бланшировать, высушить и перемолоть в муку, из нее можно сделать выпечку, которая на вкус такая же приятная, если не лучше, чем продукты на основе пшеницы, передает ScienceAlert.

Если вы не являетесь преданным читателем веганских кулинарных блогов или поклонником Найгеллы Лоусон, вы, вероятно, никогда не рассматривали возможность приготовления пищи с банановой кожурой. Но это не только совершенно безопасно, ученые также продемонстрировали, что это действительно полезно для вас.

Когда продукты их эксперимента были проверены на вкус, потребители сообщили, что они были так же довольны вкусом, как и сахарным печеньем без кожуры.

Вы даже получите щедрую порцию минералов и питательных веществ для борьбы с раком. Например, сахарное печенье, обогащенное банановой кожурой, содержало гораздо больше клетчатки, магния, калия и антиоксидантных соединений.

С другой стороны, добавление слишком большого количества муки из банановой кожуры привело к тому, что печенье было несколько коричневым и твердым, возможно, из-за всех дополнительных волокон. Но когда партии были приготовлены из муки, содержащей 7,5% банановой кожуры, текстура печенья достигла гораздо более привлекательного баланса.

В качестве бонуса товар также хорошо хранился на полке в течение трех месяцев при комнатной температуре.

Хотя в исследовании рассматривались только последствия добавления банановой кожуры в выпечку, результаты показывают, что использование муки из банановой кожуры в хлебе, пирожных и макаронах также стоит рассмотреть.

В прошлом году, например, исследование торта из банановой кожуры показало, что желтая кожура фрукта придает выпечке естественный пищевой цвет, а также повышает питательную ценность.

Тем временем исследование 2016 года показало, что замена до 10 процентов пшеничной муки мукой из банановой кожуры может обогатить выпечку повышенным содержанием белков, углеводов и жиров.

Не увлекаетесь выпечкой? Найгелла Лоусон использовала банановую кожуру в карри, а веганские блоггеры недавно популяризировали идею бекона из банановой кожуры и "свинины" из кожуры.

Употребление в пищу кожуры этого фрукта — это не просто здоровый вариант, это может помочь уменьшить количество пищевых отходов. Около 40 процентов веса банана приходится на кожуру, и в большинстве случаев эту питательную кожуру просто выбрасывают.

Конечно, банановая кожура в сыром виде совершенно бесполезна. Но если их правильно приготовить, то они действительно могут быть очень вкусными. Возможно, они могут даже продлить срок годности некоторых продуктов, поскольку пилинги обладают антиоксидантными и антимикробными свойствами.

То же самое относится и к кожуре других фруктов, например, кожуре манго, которая, как было обнаружено, также повышает антиоксидантные свойства торта и улучшает его вкус.

Так что в следующий раз, когда вы будете разбирать банан, чтобы получить фрукт внутри, подумайте о том, чтобы оставить кожуру. Ваш живот может поблагодарить вас позже.