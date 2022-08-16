Не викидайте: бананову шкірку можна використовувати як інгредієнт

Містить багато клітковини, магнію, калію та антиоксидантних сполук.

Щоразу, коли ви чистите банан і позбавляєтеся шкірки, ви викидаєте смачну та поживну закуску.

Нещодавнє дослідження показало, що якщо бананову шкірку бланшувати, висушити і перемолоти на борошно, з нього можна зробити випічку, яка на смак така ж приємна, якщо не краще, ніж продукти на основі пшениці, передає ScienceAlert.

Якщо ви не є відданим читачем веганських кулінарних блогів або шанувальником Найгелли Лоусон, ви, мабуть, ніколи не розглядали можливість приготування їжі з банановою шкіркою. Але це не тільки абсолютно безпечно, вчені також показали, що це дійсно корисно для вас.

Коли продукти їх експерименту були перевірені на смак, споживачі повідомили, що вони були задоволені смаком, як і цукровим печивом без шкірки.

Ви навіть отримаєте щедру порцію мінералів і поживних речовин для боротьби з раком. Наприклад, цукрове печиво, збагачене банановою шкіркою, містило набагато більше клітковини, магнію, калію та антиоксидантних сполук.

З іншого боку, додавання надто великої кількості борошна з бананової шкірки призвело до того, що печиво було дещо коричневим і твердим, можливо через всі додаткові волокна. Але коли партії були виготовлені з борошна, що містить 7,5% бананової шкірки, текстура печива досягла набагато привабливішого балансу.

Як бонус товар також добре зберігався на полиці протягом трьох місяців за кімнатної температури.

Хоча в дослідженні розглядалися лише наслідки додавання бананової шкірки у випічку, результати показують, що використання борошна з бананової шкірки у хлібі, тістечках і макаронах також варто розглянути.

Торік, наприклад, дослідження торта з бананової шкірки показало, що жовта шкірка фрукта надає випічці природного харчового кольору, а також підвищує поживну цінність.

Тим часом дослідження 2016 року показало, що заміна до 10 відсотків пшеничного борошна борошном із бананової шкірки може збагатити випічку підвищеним вмістом білків, вуглеводів і жирів.

Не захоплюєтеся випічкою? Найгелла Лоусон використовувала бананову шкірку в каррі, а веганські блогери нещодавно популяризували ідею бекону з бананової шкірки та "свинини" зі шкірки.

Вживання в їжу шкірки цього фрукта — це не просто здоровий варіант, це може допомогти зменшити кількість харчових відходів. Приблизно 40 відсотків ваги банана припадає на шкірку, і здебільшого цю поживну шкірку просто викидають.

Звісно, бананова шкірка у сирому вигляді абсолютно некорисна. Але якщо її правильно приготувати, то вона справді можуть бути дуже смачною. Можливо, вона можуть навіть продовжити термін придатності деяких продуктів, оскільки пілінги мають антиоксидантні та антимікробні властивості.

Те саме стосується і шкірки інших фруктів, наприклад, шкірки манго, яка, як було з'ясовано, також підвищує антиоксидантні властивості торта і покращує його смак.

Тож наступного разу, коли ви розбиратимете банан, щоб отримати фрукт усередині, подумайте про те, щоб залишити шкірку. Ваш живіт може подякувати вам пізніше.