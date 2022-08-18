Еда будущего. Ученые делают ставки на давно забытый продукт

От резкого изменения климата пострадают знакомые нам культуры, но ученые нашли выход.

Последние несколько десятилетий ученые буквально кричат о том, что глобальное потепление изменит нашу привычную жизнь, в том числе и набор продуктов, к которому мы привыкли. Однако не стоит отчаиваться, ученые нашли давно забытый продукт, который может вновь оказаться на нашем столе, пишет Express.

В ходе исследований изменения климата ученые выяснили, что больше всего пострадают привычные нам культуры — рис, кукуруза, соевые бобы. Их станет выращивать намного сложнее. Но есть альтернатива — плоды хлебного дерева.

Эти плоды имеют некоторые сходства с картофелем — они без косточек и крахмалистые, содержат множество полезных минералов и витаминов, а также богаты клетчаткой. Приготовленные плоды хлебного дерева приобретают текстуру, схожую со свежеиспеченным хлебом, а потому этот продукт можно готовить разнообразными способами — жарить, готовить на пару, ферментировать и даже сделать из него муку.

[ + – ] Плоды хлебного дерева можна жарить или готовить на пару. Фото: Nyree Zerega/Northwestern University/Chicago Botanic Garden

Родиной растения считается Новая Гвинея, острова Малуку и Филиппины. Однако в ходе колониальной экспансии территории обитания хлебного дерева значительно расширились — теперь оно встречается в 90 странах Южной и Юго-Восточной Азии, Центральной Америки, Африки и Карибского бассейна.

"Плоды хлебного дерева — это забытый и недостаточно используемый вид, который оказался относительно устойчивым в наших прогнозах изменения климата. Это хорошая новость, потому что некоторые другие основные продукты, на которые мы полагаемся, не так устойчивы", — отмечает автор статьи ученый-климатолог, профессор Дэниел Хортон из Северо-Западного университета Иллинойса.

В ходе реализации стратегии адаптации к изменению климата профессор Хортон вместе с коллегами провели эксперимент, чтобы проверить, как хлебное дерево сможет адаптироваться к новым климатическим условиям. Для этого команда смоделировала два сценария климатических изменений в 2060-2080-х годах. Первый сценарий учитывает рост парниковых газов, второй — при котором выбросы стабилизируются. Результаты исследования приятно удивили ученых — оказалось, что районы, пригодные для выращивания хлебного дерева, практически не уменьшатся. Более того, команда исследователей обнаружила, что территории, пригодные для выращивания этого растения, могут значительно расшириться — особенно в странах Африки к югу от Сахары. На этой территории культура не выращивается, но со временем может стать одним из важнейших и самых стабильных источников пищи.

[ + – ] Карта территорий пригодных для выращивания хлебного дерева. Фото: Nyree Zerega/Northwestern University/Chicago Botanic Garden

Ученые отмечают, что еще плюсами хлебного дерева является то, что они являются многолетними и урожайными, что позволит получать больше продуктов при меньших затратах ресурсов, в том числе и воды. Кроме того, эти культуры более устойчивы к засухе и жаре.

"Дерева хлебного дерева могут жить десятилетиями и приносить большое количество плодов каждый год. В некоторых культурах существует традиция сажать хлебное дерево при рождении ребенка, чтобы у него была еда на всю оставшуюся жизнь", — отмечает в своем исследовании биолог растений и эксперт по плодам хлебного дерева, доктор Найри Зерега из Северо-Западного университета.

По мнению ученой-эколога Люси Янг, также из Северо-Запада, плоды хлебного дерева в перспективе могут облегчить продовольственный кризис в наиболее уязвимых странах. Ведь эти регионы не приспособлены для выращивания риса и пшеницы, в то время, как плоды хлебного дерева позволят этим регионам производить продукты питания на местном уровне.

В результатах своих исследований профессор Зерега и его коллеги пришли к заключению, что человечеству необходимо расширить список используемых продовольственных культур, ведь из 400 тысяч описанных видов, мы сейчас используем лишь маленькую часть. В то время как существуют давно забытые, но более перспективные сельскохозяйственные культуры.

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