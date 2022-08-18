Їжа майбутнього. Вчені роблять ставки на давно забутий продукт

Від різкої зміни клімату постраждають знайомі нам культури, але вчені знайшли вихід.

Останні кілька десятиліть вчені буквально кричать про те, що глобальне потепління змінить наше звичне життя, зокрема й набір продуктів, до яких ми звикли. Однак не варто впадати у відчай, вчені знайшли давно забутий продукт, який може знову опинитися на нашому столі, пише Express.

У процесі досліджень зміни клімату вчені з'ясували, що найбільше постраждають звичні для нас культури — рис, кукурудза, соєві боби. Їх буде набагато складніше вирощувати. Але є альтернатива — плоди хлібного дерева.

Ці плоди мають деякі подібності з картоплею — вони без кісточок і крохмалисті, містять безліч корисних мінералів і вітамінів, а також багаті на клітковину. Приготовані плоди хлібного дерева набувають текстури, яка схожа на свіжоспечений хліб, а тому цей продукт можна готувати різноманітними способами — смажити, готувати на пару, ферментувати і навіть зробити з нього борошно.

[ + – ] Плоди хлібного дерева можна смажити чи готувати на пару. Фото: хлебное дерево

Батьківщиною рослини вважається Нова Гвінея, острови Малуку та Філіппіни. Однак під час колоніальної експансії території проживання хлібного дерева значно розширилися — тепер воно зустрічається у 90 країнах Південної та Південно-Східної Азії, Центральної Америки, Африки та Карибського басейну.

"Плоди хлібного дерева — це забутий і недостатньо використовуваний вид, який виявився відносно стійким у наших прогнозах зміни клімату. Це хороша новина, тому що деякі інші основні продукти, на які ми покладаємося, не такі стійкі", — зазначає автор статті вчений-кліматолог, професор Деніел Хортон з Північно-Західного університету Іллінойсу.

У процесі реалізації стратегії адаптації до зміни клімату професор Хортон разом із колегами провели експеримент, щоб перевірити, як хлібне дерево зможе адаптуватися до нових кліматичних умов. Для цього команда змоделювала два сценарії кліматичних змін у 2060-2080-х роках. Перший сценарій враховує зростання парникових газів, другий — за якого викиди стабілізуються. Результати дослідження приємно здивували вчених — виявилося, що райони, які придатні для вирощування хлібного дерева, практично не зменшаться. До того ж, команда дослідників виявила, що території, придатні для вирощування цієї рослини можуть значно розширитися — особливо в країнах Африки на південь від Сахари. На цій території культура не вирощується, але згодом може стати одним із найважливіших та найстабільніших джерел їжі.

[ + – ] Карта територій, придатних для вирощування хлібного дерева. Фото: территории хлебного дерева

Вчені зазначають, що ще плюсами хлібного дерева є те, що вони є багаторічними та врожайними, що дозволить отримувати більше продуктів за менших витрат ресурсів, зокрема й води. Крім того, ці культури більш стійкі до посухи та спеки.

"Дерева хлібного дерева можуть жити десятиліттями і приносити велику кількість плодів щороку. У деяких культурах існує традиція садити хлібне дерево при народженні дитини, щоб у неї була їжа на все життя", — зазначає у своєму дослідженні біолог рослин та експерт з плодів хлібного дерева, доктор Найрі Зерега із Північно-Західного університету.

На думку вченого-еколога Люсі Янг, також із Північно-Заходу, плоди хлібного дерева в перспективі можуть полегшити продовольчу кризу в найбільш уразливих країнах. Адже ці регіони не пристосовані для вирощування рису та пшениці, тоді як плоди хлібного дерева дозволять цим регіонам виробляти продукти харчування на місцевому рівні.

У результатах своїх досліджень професор Зерега та його колеги дійшли висновку, що людству необхідно розширити список використовуваних продовольчих культур, адже з 400 тисяч описаних видів ми зараз використовуємо лише маленьку частину. Тоді як існують давно забуті, але перспективніші сільськогосподарські культури.

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