Люди могут худеть лишь от пережевывания пищи: но есть один нюанс

Исследователи Маастрихтского университета провели любопытное исследование, чтобы узнать сколько энергии люди тратят на пережевывание пищи.

15 лет назад в ходе эксперимента ученый Питер Лукас сгрыз почти три килограмма моркови, пытаясь проверить, сможет ли он съесть необходимое количество корнеплодов, чтобы удовлетворить потребности своего организма. Увы, эксперимент пришлось прекратить, а морковь оставить кроликам. Тогда многие сочли его исследование странным, но часть энтузиастов все же нашла его вдохновляющим и продолжила, пишет Inverse.

Двое бывших докторантов Лукаса решили повторить исследование. Ученые вооружились новейшими измерительными технологиями, большим количеством жвачки без запаха и приступили. Для эксперимента собрали группу из 21 испытуемого, их головы были помещены в специальные капсулы, которые помогали измерить количество потраченной энергии. Первые 45 минут испытуемые провели в капсуле неподвижно — ученые узнали, сколько энергии они тратят в состоянии покоя, а после — их попросили жевать два вида жвачки одну жестче другой.

[ + – ] Испытуемых помещали в специальные камеры. Фото: Dr. Amanda Henry

В результате ученые обнаружили, что жевание увеличивает количество потребляемой энергии в среднем на 10-15%. Отличный результат! Казалось бы, жуй сельдерей и худей. Но, увы, на жевание человек тратит менее часа в день — в среднем около 30-35 минут.

Ученые пришли к выводу, что затраты человека на жевание ничтожно малы — на пережевывание пищи мы тратим всего 1% своей ежедневной энергии. То ли дело животные. Например, орангутанги тратят примерно 6,6 часов на пережевывание, коровы могут жевать в течение восьми часов, а панды и вовсе готовы грызть бамбук 12 часов в день.

Таким образом ученые также развенчали миф о силе сельдерея и продуктах с отрицательной калорийностью. Такие вещества действительно существуют в природе, однако вряд ли нам понравится их жевать. Так, по мнению диетологов, продуктом с отрицательной калорийностью может быть и газонная трава, но только потому, что мы не сможем ее переварить.

[ + – ] Ученые смогут понять, как видоизменялись челюсти человека. Фото: CSA Images/Getty Images

Кроме того, рассказывает ученым больше о том, чем мы отличаемся от наших древних предков. Ведь они-то намного больше времени тратили на жевание пищи! Полученные в ходе исследования данные расскажут о том, как развивалась наша анатомия — человечество научилось готовить пищу, тем самым сократив время на ее жевание и значительно снизив объемы необходимой для этого энергии. Освободившуюся энергию можно было перенаправить на развитие навыков для выживания и размножения.

Кстати, новое исследование одобрил и вдохновитель группы ученых — Питер Лукас. Он считает, что использование жевательной резинки не так идеально, как использование реальной пищи. Но для первой оценки вполне сойдет.

Напомним, ранее Фокус писал, почему психологи не советуют голодать во время стресса — пищевые расстройства могут быть первым звоночком психических.