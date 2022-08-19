Ядовитые черноземы. Артиллерийские снаряды отравят земли Украины минимум на 100 лет

Ближайшее столетие станет самым сложным для украинских фермеров и мирового продовольственного рынка.

В 2021 году Украина произвела около 80 миллионов метрических тон пшеницы, кукурузы и ячменя, что составило колоссальные 6% от всех культур, представленных на международном рынке. В этом году война в Украине внесла свои коррективы — ожидается, что нам удастся собрать менее половины прошлогоднего урожая. Виной тому оккупация части украинских территорий и последствия артиллерийских обстрелов, пишет Express.

Впрочем, после окончания войны мир столкнется с куда более глобальными последствиями — ученые из Кентерберийского университета Крайст-Черч в Кенте выяснили, что украинские земли, загрязненные артиллерийскими снарядами, могут стать непригодны для выращивания сельскохозяйственных культур на столетие, и это минимум.

[ + – ] Французские окопы во время Первой мировой войны. Фото: Public Domain/Bain News Service

Такие неутешительные результаты ученые получили исследовав почву на небольшой лесистой местности в департаменте Па-де-Кале, во Франции — в Мемориальном парке Шеффилда. Этот участок стал ареной для сражений во время Первой мировой войны. Ученые выбрали для исследований именно этот участок местности, так как с 1918 года, когда замолчали все артиллерийские орудия, почва и ландшафт здесь остались нетронутыми и не подвергались обеззараживанию.

В своем исследовании почвоведы взяли 22 пробы из воронок от бомб и сравнили с 50 пробами относительно нетронутой земли в этом же регионе. Результаты оказались устрашающими — концентрация тяжелых металлов в воронках и нетронутом ландшафте практически не отличались, но значительно превышала концентрацию свинца и меди для этого региона. Ученые отмечают, что уровень содержания свинца в почве значительно превышал допустимый порог в Великобритании и ЕС, что делало эти земли непригодными для выращивания сельскохозяйственных культур.

[ + – ] Мемориальный парк Шеффилда Фото: Williams et al./European Journal of Soil Science

Доктор Наоми Ринтоул-Хайнс с коллегами пришли к выводу, что война в Украине может иметь такие же долгосрочные последствия, а может и глобальнее.

"Это может повлиять на продовольственную безопасность не только в Украине, но и потенциально в глобальном масштабе", — заключила она.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что в ближайшие десятилетия из-за значительных изминений климата часть привычных нам сельскохозяйственных культур пострадают, а на смену им придут давно забытые.