Отруйні чорноземи. Артилерійські снаряди отруять землі України щонайменше на 100 років

Найближче сторіччя стане найскладнішим для українських фермерів і світового продовольчого ринку.

У 2021 році Україна виробила приблизно 80 мільйонів метричних тон пшениці, кукурудзи та ячменю, що становило колосальні 6% від усіх культур, представлених на міжнародному ринку. Цього року війна в Україні внесла свої корективи — очікується, що нам вдасться зібрати менш ніж половину торішнього врожаю. Виною тому окупація частини українських територій і наслідки артилерійських обстрілів, пише Express.

Утім, після закінчення війни світ зіткнеться з більш глобальними наслідками — учені з Кентерберійського університету Крайст-Черч у Кенті з'ясували, що українські землі, забруднені артилерійськими снарядами, можуть стати непридатними для вирощування сільськогосподарських культур на століття, і це мінімум.

[ + – ] Французькі окопи під час Першої світової війни Фото: мемориальный парк шеффилда

Такі невтішні результати вчені отримали, дослідивши ґрунт на невеликій лісистій місцевості в департаменті Па-де-Кале, у Франції — у Меморіальному парку Шеффілда. Ця ділянка стала ареною для битв під час Першої світової війни. Учені вибрали для досліджень саме цю ділянку місцевості, тому що з 1918 року, коли замовкли всі артилерійські гармати, ґрунт і ландшафт тут залишилися недоторканими і не знезаражувалися.

У своєму дослідженні ґрунтознавці взяли 22 проби з вирв від бомб і порівняли з 50 пробами щодо недоторканої землі в цьому ж регіоні. Результати виявились жахливими — концентрація важких металів у лійках і незайманому ландшафті практично не відрізнялася, але значно перевищувала концентрацію свинцю та міді для цього регіону. Учені зазначають, що рівень вмісту свинцю у ґрунті значно перевищував допустимий поріг у Великій Британії та ЄС, що робило ці землі непридатними для вирощування сільськогосподарських культур.

[ + – ] Меморіальний парк Шеффілда Фото: мемориальный пар шеффилда

Доктор Наомі Рінтоул-Хайнс із колегами дійшли висновку, що війна в Україні може мати такі ж довгострокові наслідки, а може й глобальніші.

"Це може вплинути на продовольчу безпеку не лише в Україні, а й потенційно у глобальному масштабі", — сказала вона.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що в найближчі десятиліття через значні зміни клімату частина звичних нам сільськогосподарських культур постраждають, а на зміну їм прийдуть давно забуті.