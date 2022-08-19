Ученые увеличили урожайность сои на 20%: пришлось исправить гены

Исследователи разработали способ, сделать фотосинтез более эффективным и попутно увеличить урожай культуры.

Фотосинтез — естественный процесс, необходимый всем живым растениям для преобразования солнечного света в энергию, необходимую для роста и развития. Но ученые нашли способ сделать этот процесс еще более эффективным, попутно увеличив урожайность продовольственных культур, пишет BBC.

Прямо или косвенно вся наша пища непосредственно зависит от фотосинтеза. Но этот сложный многоэтапный процесс весьма небезупречен. Ученым потребовалось 30 лет, чтобы придумать, как сделать фотосинтез более эффективным. И им это удалось.

Ученые из Иллинойского и Ланкастерского университетов выяснили, что при очень ярком избыточном солнечном свете растениям необходимо переключаться в так называемый "защитный режим" — выделять избыточное тепло, чтобы не допустить повреждения клеток. А выход из этого "защитного режима" и возвращение к привычному режиму роста может занять несколько минут.

В ходе исследования ученые сосредоточились на том, чтобы ускорить процесс перехода между этими двумя режимами. Они модифицировали гены сои, ответственные за защитную функцию растения, и сделали переход от защиты к активному росту гораздо быстрее. В результате листья сои получили больше времени для фотосинтеза, а урожайность модифицированных растений увеличилась на 20%.

Ученые надеются, что этот прорыв в дальнейшем позволит снизить мировую нехватку продовольствия. Скачок урожайности, полученный в ходе эксперимента, намного превышает какие-либо результаты селекции растений. Пока опыты проводились лишь над соей, однако исследователи уверенны, что он применим и к продовольственным культурам — пшенице, кукурузе, рису.

Ранее подобный эксперимент также был проведен с участием растений табака. Однако тогда все тесты проводились в лаборатории, что не давало полной картины о выращивании модифицированных растений в открытом грунте.

Мировое ученое сообщество с воодушевлением восприняло результаты исследования. Полученные в ходе эксперимента данные в дальнейшем могут помочь миру справиться с продовольственным кризисом, о котором трубят ученые.

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