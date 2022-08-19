Вчені збільшили врожайність сої на 20%: довелося виправити гени

Дослідники розробили спосіб зробити фотосинтез ефективнішим і принагідно збільшити врожай культури.

Фотосинтез — природний процес, необхідний всім живим рослинам для перетворення сонячного світла в енергію, необхідну для зростання та розвитку. Але вчені знайшли спосіб зробити цей процес ще ефективнішим, принагідно збільшивши врожайність продовольчих культур, пише ВВС.

Прямо чи опосередковано вся наша їжа безпосередньо залежить від фотосинтезу. Але цей складний багатоетапний процес дуже небездоганний. Вченим знадобилося 30 років, щоб придумати, як зробити фотосинтез ефективнішим. І це їм вдалося.

Вчені з Іллінойського та Ланкастерського університетів з'ясували, що за дуже яскравого надлишкового сонячного світла рослинам необхідно перемикатися в так званий "захисний режим" — виділяти надлишкове тепло, щоб не допустити пошкодження клітин. А вихід із цього "захисного режиму" та повернення до звичного режиму росту може зайняти кілька хвилин.

У результаті дослідження вчені зосередилися у тому, щоб прискорити процес переходу між цими двома режимами. Вони модифікували гени сої, відповідальні за захисну функцію рослини, і зробили перехід від захисту до активного росту набагато швидшим. В результаті листя сої отримали більше часу для фотосинтезу, а врожайність модифікованих рослин збільшилася на 20%.

Вчені сподіваються, що цей прорив надалі дозволить знизити світову нестачу продовольства. Стрибок урожайності, отриманий під час експерименту, набагато перевищує будь-які результати селекції рослин. Поки досліди проводилися лише над соєю, проте дослідники впевнені, що його можна застосувати і до продовольчих культур — пшениці, кукурудзи, рису.

Раніше такий експеримент також провели за участю рослин тютюну. Однак тоді всі тести проводились у лабораторії, що не давало повної картини про вирощування модифікованих рослин у відкритому ґрунті.

Світова вчена спільнота з натхненням сприйняла результати дослідження. Отримані під час експерименту дані надалі можуть допомогти світу впоратися з продовольчою кризою, про яку трублять вчені.

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