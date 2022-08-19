Надежда есть. Исчезающие крохотные черепахи впервые за 75 лет гнездятся на островах Луизианы

Почти за 100 лет это первый случай, когда морских черепах Ридли Кемпа обнаружили на островах Чандлера.

До середины 1900-х годов морские черепахи Ридли Кемпа процветали в Мексиканском заливе, однако теперь их популяция сократилась на столько, что они считаются наиболее исчезающим видом морских черепах, пишет CBS News.

Но теперь для этого редкого вида появилась надежда — впервые за 75 лет на островах Чанделер, побережье Луизианы, обнаружили детенышей этих крохотных черепашек. В данный момент их насчитали уже 53, но это не предел. Ведь сезон откладки яиц морских черепах завершился в июле, а детеныши появляются на свет примерно через два месяца после откладки яиц. Поэтому в ближайшее время сотрудники Управления по охране и восстановлению побережья Луизианы надеются на прибавление. Популяция морских черепах Ридли Кемпа значительно сократилась с конца 40-х по середину 80-х, однако после экологической катастрофы с разлитием нефти у берегов островов Чанделер ситуация стала критической и вид буквально оказался на грани вымирания.

Исследователи также обнаружили двух детенышей морских черепах, которые направлялись в море. Все это дает надежду, что в ближайшее время или годы популяция крохотных черепах Ридли Кемпа понемногу начнет восстанавливаться. Впрочем, основными угрозами исчезающего вида по-прежнему остаются застройка побережья, столкновение с судами, рыболовные сети, загрязнения океана и глобальные изменения климата.

К слову, это не единственная хорошая новость на берегах Луизианы, здесь также заметили гнезда морских черепах-логгерхедов, которые также находятся на грани исчезновения. Впервые представителей этого вида заметили на острове Гранд-Айл в 2015 году. Это стало первым гнездованием редкого вида в этом регионе за последние 30 лет. Большая часть гнездования логгерхедов также происходит в Мексиканском заливе.

Исследователи отмечают, что возвращение исчезающих видов на побережье Луизианы является хорошим знаком. Ведь эта территория была вычеркнута из списка гнездования морских черепах еще несколько десятилетий назад. Но сейчас, после возвращения редких видов, ученые настаивают на необходимости восстановления местного барьерного острова.

Острова Чанделер были опустошены в 2010 году после разлива нефти на платформе Deepwater Horizon. Свою лепту также внесли и тропические погодные условия.

Напомним, ранее Фокус писал, что в Великобритании на свет появился детеныш красной панды, которые также считаются исчезающим видом.