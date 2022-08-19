Надія є. Зниклі крихітні черепахи вперше за 75 років гніздяться на островах Луїзіани

Майже за 100 років це перший випадок, коли морських черепах Рідлі Кемпа виявили на островах Чанделер.

До середини 1900-х років морські черепахи Рідлі Кемпа процвітали в Мексиканській затоці, проте тепер їхня популяція скоротилася настільки, що їх вважають тим видом морських черепах, що найбільше зникає, пише CBS News.

Але тепер для цього рідкісного виду з'явилася надія — вперше за 75 років на островах Чанделер, що біля узбережжя Луїзіани, виявили дитинчат цих крихітних черепашок. Наразі їх нарахували вже 53, але це не межа. Адже сезон відкладання яєць морських черепах завершився в липні, а дитинчата з'являються на світ приблизно через два місяці після відкладання яєць. Тому найближчим часом співробітники Управління з охорони та відновлення узбережжя Луїзіани сподіваються на поповнення. Населення морських черепах Рідлі Кемпа значно скоротилася з кінця 40-х по середину 80-х, проте після екологічної катастрофи з розлиттям нафти біля берегів островів Чандлера ситуація стала критичною, і вид буквально виявився на межі вимирання.

Дослідники також виявили двох дитинчат морських черепах, які прямували до моря. Все це дає надію, що найближчим часом або роками населення крихітних черепах Рідлі Кемпа потроху почне відновлюватися. Втім, основними загрозами виду, що зникає, як і раніше, залишаються забудова узбережжя, зіткнення з суднами, рибальські мережі, забруднення океану та глобальні зміни клімату.

До речі, це не єдина хороша новина на берегах Луїзіани, тут також помітили гнізда морських черепах-логерхедів, які також перебувають на межі зникнення. Вперше представників цього виду помітили на острові Гранд-Айл у 2015 році. Це стало першим гніздуванням рідкісного виду цього регіону за останні 30 років. Більша частина гніздування логерхедів також відбувається в Мексиканській затоці.

Дослідники зазначають, що повернення видів, які зникають, на узбережжі Луїзіани є хорошим знаком. Адже ця територія була викреслена зі списку гніздування морських черепах ще кілька десятиліть тому. Але зараз після повернення рідкісних видів учені наполягають на необхідності відновлення місцевого бар'єрного острова.

Острови Чанделер були спустошені у 2010 році після розливу нафти на платформі Deepwater Horizon. Свій внесок також зробили й тропічні погодні умови.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що у Великобританії на світ з'явилося дитинча червоної панди, які також вважаються видом, що зникає.