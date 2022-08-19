В США нашли гигантские зубы вымершей акулы (фото, видео)

Крупнейшие особи мегалодона достигали 45-55 метров в длину. Для сравнения, самые большие из белых акул вырастают только до 6 метров.

Охотник за окаменелостями Джонатан Валентайн рассказал, что в районе американского штата Северная Каролина он обнаружил несколько крупных зубов мегалодона — крупнейшей вымершей акулы. Длина одного зуба — 15 см, еще одного — 14. Видео опубликовано на YouTube-канале Digging Science.

У некоторых мегалодонов зубы вырастали до 17 см в длину, хотя обычно находят экземпляры меньшего размера, по данным Музея естественной истории Флориды.

[ + – ] Гигантские зубы мегалодона, обнаруженные на территории штата Северная Каролина. [ + – ] Гигантские зубы мегалодона, обнаруженные на территории штата Северная Каролина. [ + – ] Гигантские зубы мегалодона, обнаруженные на территории штата Северная Каролина. [ + – ] Гигантские зубы мегалодона, обнаруженные на территории штата Северная Каролина.

Представители этого вида вымерли около 3,6 млн лет назад. Самые ранние останки акулы, считающейся одним из крупнейших хищников, датируются возрастом более 20 млн лет.

Крупнейшие особи достигали длины 45-55 метров. Для сравнения, крупнейшие из известных больших белых акул вырастают только до 6 метров в длину.

[ + – ] Представители этого вымершего семейства акул охотились на китов в глубоких водах американского штата.

Во время поездки в Северную Каролину Валентайн исследовал заливы, которые миллионы лет назад были глубоководными, и где, по его словам, можно было найти огромные зубы мегалодонов.

"Флорида, где я обычно исследую зубы мегалодона, и другие окаменелости ледникового периода, была мелководной в Миоцен, когда мегалодон находился поблизости", — объяснил автор ролика на YouTube.

Он рассказал, что нашел место, где самки мегалодонов рожали своих детенышей.

"У них был разнообразный рацион, беспокоиться о других глубоководных хищниках им не приходилось, достаточно было вырасти большим, а затем выйти в открытый океан", — пояснил он.

Однако эти крупные представители этого вымершего семейства акул охотились на китов в глубоких водах Северной Каролины.

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