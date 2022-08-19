У США знайшли гігантські зуби вимерлої акули (фото, відео)

Найбільші особини мегалодону досягали 45-55 метрів завдовжки. Для порівняння: нині найбільші з білих акул виростають лише до 6 метрів.

Мисливець за скам'янілостями Джонатан Валентайн розповів, що в районі американського штату Північна Кароліна виявив кілька великих зубів мегалодона — найбільшої вимерлої акули. Довжина одного зуба — 15 см, ще одного — 14. Відео опубліковано на YouTube-каналі Digging Science.

У деяких мегалодонів зуби виростали до 17 см завдовжки, хоча зазвичай знаходять екземпляри меншого розміру, за даними Музею природної історії Флориди.

[ + – ] Гігантські зуби мегалодона виявлені на території штату Північна Кароліна. [ + – ] Гігантські зуби мегалодона виявлені на території штату Північна Кароліна. [ + – ] Гігантські зуби мегалодона виявлені на території штату Північна Кароліна. [ + – ] Гігантські зуби мегалодона виявлені на території штату Північна Кароліна.

Представники цього виду вимерли близько 3,6 млн. років тому. Ранні останки акули, що вважається одним з найбільших хижаків, датуються віком понад 20 млн років.

Найбільші особини сягали довжини 45-55 метрів. Для порівняння, найбільші з нині відомих великих білих акул виростають лише до 6 метрів завдовжки.

[ + – ] Представники цієї вимерлої родини акул полювали на китів у глибоких водах американського штату.

Під час поїздки до Північної Кароліни Валентайн досліджував затоки, які мільйони років тому були глибоководними, і де, за його словами, можна було знайти величезні зуби мегалодонів.

"Флорида, де я зазвичай досліджую зуби мегалодона, та інші скам'янілості льодовикового періоду, була мілководною в Міоцені, коли мегалодон знаходився поблизу", — пояснив автор ролика на YouTube.

Він розповів, що знайшов місце, де самки мегалодонів народжували своїх дитинчат.

"У них був різноманітний раціон, турбуватися про інших глибоководних хижаків їм не доводилося, достатньо було вирости великим, а потім вийти у відкритий океан", — пояснив він.

Однак ці великі представники вимерлого сімейства акул полювали на китів у глибоких водах Північної Кароліни.

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