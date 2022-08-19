Астероид размером больше пирамиды впервые за 100 лет приблизится к Земле

По данным Spaceweather, космический объект летит к поверхности планеты на скорости около 32 тысяч км и преодолеет на своем пути 13,8 лунных расстояний.

Астероид больше египетских пирамид в Гизе впервые за более чем 100 лет пролетит рядом с Землей. Произойдет это событие 20 августа, сообщает Newsweek.

По данным Spaceweather, длина астероида под названием 2019 AV13 составляет от 100 до 230 метров, то есть его размеры примерно сравнимы со 140-метровой пирамидой.

[ + – ] 2019 AV13 преодолеет на своем пути 13,8 лунных расстояний.

По прогнозам исследователей, космический объект будет приближаться к поверхности планеты на скорости около 32 тыс. км и преодолеет на своем пути 13,8 лунных расстояний (расстояние от Земли до Луны).

В последний раз астероид подходил настолько близко к нашей планете в 1914 году, а в следующий раз приблизится в 2113 году. Опасности для планеты он не представляет.

Большая часть астероидов находится в Поясе астероидов — область Солнечной системы между орбитами Марса и Юпитера. Эти астероиды очень отличаются по размеру: от нескольких метров до гигантской Цереры (946 км в диаметре).

Некоторые другие астероиды часто пролетают еще на более близком расстоянии с Землей, чем AW13. Но редкие из них такие же крупные. Из-за своих размеров этот астероид относят к категории потенциально опасных.

100 лет между появлениями астероида — это среднее значение, при подсчетах учитывается количество объектов определенного размера, их орбиты и погрешность.

"На самом деле с той же вероятностью можно ожидать появления близко летящего астероида уже в следующем году", — пояснила Джей Тейт, директор обсерватории The Spaceguard Center.

Риск столкновения любого крупного астероида с Землей очень низкий.

"Мы можем быть уверены, что он не столкнется с Землей, потому что при достаточных последующих наблюдениях можно с высокой точностью рассчитать орбиту астероида", — сказал Тейт.

Напомним, что астероид-убийца динозавров мог быть не один, а историю их вымирания, возможно, придется переписать.

Ранее Фокус сообщал, что сотрудники NASA обнаружили спутник у астероида на расстоянии 770 млн км от поверхности Земли. Ученые пытались выяснить предварительные данные относительно представителя троянских астероидов Юпитера.