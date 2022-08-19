Астероїд розміром більше піраміди вперше за 100 років наблизиться до Землі

За даними Spaceweather, космічний об'єкт летить до поверхні планети на швидкості близько 32 тисячі кілометрів і подолає на своєму шляху 13,8 місячних відстаней.

Астероїд, який більший за єгипетські піраміди у Гізі вперше за більш ніж 100 років пролетить поряд із Землею. Відбудеться ця подія 20 серпня, повідомляє Newsweek.

За даними Spaceweather, довжина астероїда під назвою 2019 AV13 становить від 100 до 230 метрів, тобто його розміри приблизно можна порівняти зі 140-метровою пірамідою.

[ + – ] 2019 AV13 подолає на своєму шляху 13,8 місячних відстаней.

За прогнозами дослідників, космічний об'єкт наближатиметься до поверхні планети на швидкості близько 32 тис. км і подолає на своєму шляху 13,8 місячних відстаней (відстань від Землі до Місяця).

Востаннє астероїд підходив настільки близько до нашої планети у 1914 році, а наступного разу наблизиться у 2113 році. Небезпеки для планети він не являє.

Більшість астероїдів перебуває у Поясі астероїдів — область Сонячної системи між орбітами Марса і Юпітера. Ці астероїди дуже відрізняються за розміром: від кількох метрів до гігантської Церери (946 км. в діаметрі).

Деякі інші астероїди часто пролітають ще близькою відстані із Землею, ніж AW13. Але мало які з них такі ж великі. Через свої розміри цей астероїд відносять до категорії потенційно небезпечних.

100 років між появами астероїда — це середнє значення, за підрахунками враховується кількість об'єктів певного розміру, їх орбіти та похибка.

"Насправді з тією ж ймовірністю можна очікувати появи астероїда, що близько летить, вже наступного року", — пояснила Джей Тейт, директорка обсерваторії The Spaceguard Center.

Ризик зіткнення будь-якого великого астероїда із Землею дуже низький.

"Ми можемо бути впевнені, що він не зіткнеться із Землею, тому що за достатніх подальших спостережень можна з високою точністю розрахувати орбіту астероїда", — сказала Тейт.

Нагадаємо, що астероїд-вбивця динозаврів міг бути не один, а історію їхнього вимирання, можливо, доведеться переписати.

Раніше Фокус повідомляв, що співробітники NASA виявили супутник астероїда на відстані 770 млн км від поверхні Землі. Вчені намагалися з'ясувати попередні дані щодо представника троянських астероїдів Юпітера.