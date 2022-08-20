Поддержите нас
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Технологии и наука

В шотландской "пещере убийств" нашли микроскопические крабоподобные существа (видео)

пещера, вода, фото
Пещера Сму наиболее известна как место, где, как говорят, знаменитый разбойник Дональд МакМердо избавлялся от тел своих жертв

Эти существа представляют стигобитных ракообразных, размером всего около 1 мм. Они живут исключительно в подземных местах обитания.

В ходе своего недавнего исследования в Шотландии в двух пещерах, одна из которых когда-то была связана с убийствами печально известного разбойника, обнаружили редкий вид крошечных крабов — ракушковых (или остракоды), пишет Newsweek.

Эти крошечные стигобитные ракообразные имеют размер всего около 1 мм и были обнаружены в лужах с водой в двух шотландских пещерах: Сму и Аллт-нан-Уам-Стрим.

Крабы были обнаружены в результате предварительной экспедиции, в течение 6 лет обследовавшей 32 пещеры в различных регионах Шотландии. Исследователям все еще нужно подтвердить, принадлежат ли эти крабы к виду, который был найден в других местах Европы.

Стигобиты живут исключительно в подземных местах обитания. Обычно они встречаются в грунтовых водах, в водоносных горизонтах, родниках и гипорейной зоне рек (пористые отложения под руслом ручья, где смешиваются неглубокие грунтовые и поверхностные воды), что является странной и уникальной средой обитания.

Как отмечают специалисты, это область науки, в которой много неизвестного.

"Мы очень мало знаем об основах биологии и экологии тех животных, которые обитают в подземных водах, а также о том, как загрязнение и другие антропогенные факторы влияют на них", — объяснили ученые.

Две пещеры, где был обнаружен этот вид, хорошо известны в этом районе: пещера Аллт-нан-Уам-Стрим содержит популярную спелеологическую сеть, а пещера Сму связана с 6000-летней историей Шотландии и, как считается, использовалась некоторыми из первых поселенцев в регионе.

Пещера Сму наиболее известна как место, где, как говорят, знаменитый разбойник Дональд МакМердо избавлялся от тел своих жертв, бросая их в дыхало в пещере.

Авторы исследования говорят, что обнаруженные ими виды крабов могут быть теми же, которые были найдены в колодцах, ручьях и родниках, а также в лесных прудах в других местах Европы.

"Эти стигобитные существа живут полностью под поверхностью земли, и предварительные результаты показывают, что один конкретный остракод может быть первым, зарегистрированным в Шотландии. Образцы были предварительно идентифицированы как Fabaeformiscandona", — заключили эксперты.

Напомним, что ранее исследователи смогли разгадать тайну удивительного существа. Его главная особенность заключается в том, что у него есть рот, но нет ануса. Предыдущие исследования показывали, что ряд отверстий вокруг его большого рта выполняли роль жабр, однако новый анализ показал, что поры являются основаниями отколовшихся зубов.