В шотландской "пещере убийств" нашли микроскопические крабоподобные существа (видео)

Эти существа представляют стигобитных ракообразных, размером всего около 1 мм. Они живут исключительно в подземных местах обитания.

В ходе своего недавнего исследования в Шотландии в двух пещерах, одна из которых когда-то была связана с убийствами печально известного разбойника, обнаружили редкий вид крошечных крабов — ракушковых (или остракоды), пишет Newsweek.

Эти крошечные стигобитные ракообразные имеют размер всего около 1 мм и были обнаружены в лужах с водой в двух шотландских пещерах: Сму и Аллт-нан-Уам-Стрим.

Крабы были обнаружены в результате предварительной экспедиции, в течение 6 лет обследовавшей 32 пещеры в различных регионах Шотландии. Исследователям все еще нужно подтвердить, принадлежат ли эти крабы к виду, который был найден в других местах Европы.

Стигобиты живут исключительно в подземных местах обитания. Обычно они встречаются в грунтовых водах, в водоносных горизонтах, родниках и гипорейной зоне рек (пористые отложения под руслом ручья, где смешиваются неглубокие грунтовые и поверхностные воды), что является странной и уникальной средой обитания.

Как отмечают специалисты, это область науки, в которой много неизвестного.

"Мы очень мало знаем об основах биологии и экологии тех животных, которые обитают в подземных водах, а также о том, как загрязнение и другие антропогенные факторы влияют на них", — объяснили ученые.

Две пещеры, где был обнаружен этот вид, хорошо известны в этом районе: пещера Аллт-нан-Уам-Стрим содержит популярную спелеологическую сеть, а пещера Сму связана с 6000-летней историей Шотландии и, как считается, использовалась некоторыми из первых поселенцев в регионе.

Пещера Сму наиболее известна как место, где, как говорят, знаменитый разбойник Дональд МакМердо избавлялся от тел своих жертв, бросая их в дыхало в пещере.

Авторы исследования говорят, что обнаруженные ими виды крабов могут быть теми же, которые были найдены в колодцах, ручьях и родниках, а также в лесных прудах в других местах Европы.

"Эти стигобитные существа живут полностью под поверхностью земли, и предварительные результаты показывают, что один конкретный остракод может быть первым, зарегистрированным в Шотландии. Образцы были предварительно идентифицированы как Fabaeformiscandona", — заключили эксперты.

Напомним, что ранее исследователи смогли разгадать тайну удивительного существа. Его главная особенность заключается в том, что у него есть рот, но нет ануса. Предыдущие исследования показывали, что ряд отверстий вокруг его большого рта выполняли роль жабр, однако новый анализ показал, что поры являются основаниями отколовшихся зубов.