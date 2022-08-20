У шотландській "печері вбивств" знайшли мікроскопічних крабоподібних істот (відео)

Ці істоти є стигобітними ракоподібними, розміром всього близько 1 мм. Вони живуть лише в підземних місцях.

Під час свого нещодавнього дослідження в Шотландії у двох печерах, одна з яких колись була пов'язана з вбивствами сумнозвісного розбійника, виявили рідкісний вид крихітних крабів — черепашкових (або остракоди), пише Newsweek.

Ці крихітні стигобітні ракоподібні мають розмір всього близько 1 мм і виявлені в калюжах з водою у двох шотландських печерах: Сму та Аллт-нан-Уам-Стрім.

Краби виявлені в результаті попередньої експедиції, яка протягом 6 років обстежила 32 печери в різних регіонах Шотландії. Дослідникам все ще потрібно підтвердити, чи ці краби належать до виду, який знайдений в інших місцях Європи.

Стигобіти живуть лише в підземних місцях. Зазвичай вони зустрічаються в ґрунтових водах, у водоносних горизонтах, джерелах та гіпорейній зоні річок (пористі відкладення під руслом струмка, де змішуються неглибокі ґрунтові та поверхневі води), що є дивним та унікальним місцем існування.

Як зазначають фахівці, це сфера науки, в якій багато невідомого.

"Ми дуже мало знаємо про основи біології та екології тих тварин, які мешкають у підземних водах, а також про те, як забруднення та інші антропогенні фактори впливають на них", — пояснили вчені.

Дві печери, де виявлений цей вид, добре відомі в цьому районі: печера Аллт-нан-Уам-Стрім містить популярну спелеологічну мережу, а печера Сму пов'язана з 6000-річною історією Шотландії і, як вважається, використовувалася деякими з перших поселенців у регіоні.

Печера Сму найвідоміша як місце, де, як кажуть, знаменитий розбійник Дональд МакМердо позбавлявся тіл своїх жертв, кидаючи їх у дихало в печері.

Автори дослідження кажуть, що виявлені ними види крабів можуть бути тими самими, що були знайдені у криницях, струмках та джерелах, а також у лісових ставках в інших місцях Європи.

"Ці стигобітні істоти живуть повністю під поверхнею землі, і попередні результати показують, що один конкретний остракод може бути першим, зареєстрованим у Шотландії. Зразки попередньо ідентифіковані як Fabaeformiscandona", — підсумували експерти.

Нагадаємо, що раніше дослідники змогли розгадати таємницю дивовижної істоти. Його головна особливість полягає в тому, що він має рота, але немає ануса. Попередні дослідження показували, що ряд отворів навколо його великого рота виконували роль зябер, проте новий аналіз показав, що пори є основами зубів, що відкололися.