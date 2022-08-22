Три фактора помогут выиграть спор: ученые рассказали, почему нам так сложно изменить мнение

Нейрофизики обнаружили три фактора, которые стоит учитывать, чтобы изменить свое или чужое мнение.

Всем знакома ситуация, когда обычный, казалось бы разговор, может привести к масштабному скандалу, где каждый из участников дискуссии будет придерживаться своей точки зрения и наотрез отказываемся воспринимать новые факты, даже если они правдивы и доказаны. Ученые пришли к выводу, что новые данные, увы, часто не способны повлиять на суждения людей, пишет Inverse.

Ранее нейрофизиологические исследования и когнитивная психология показали, что наиболее уязвимой темой является политика. В этой теме люди наиболее подвержены строить суждения на эмоциях (страхе, гневе, презрении), в то время, как факты отходят на второй план.

Известно, что мировоззрение человека начинает формироваться в детстве, когда мы социализируемся в определенном культурном контексте. После свои коррективы вносят социальные группы, которые мы поддерживаем, СМИ и социальные сети, которые читаем, и даже особенности работы нашего мозга. Все это в общей сложности влияет на то, как мы относимся к себе и взаимодействуем с остальным миром.

Исследователи пришли к выводу, что в большинстве своем люди воспринимают факты, противоречащие их мировоззрению, как нападение на их личность. И впоследствии способны даже ужесточить свою позицию, в попытках отстоять собственное мнение.

Увы, лишь в идеальном мире люди рациональны и столкнувшись с новыми доказательствами, противоречащими их мнению, способны оценить новые данные и изменить собственные взгляды. В реальном мире — все не так.

В ходе исследований ученые-нейрофизики из университета Коннектикута выявили несколько факторов, которые заставляют нас сопротивляться изменению собственного мнения.

Первым фактором, который называют ученые, является когнитивная предвзятость, которую еще называют "убеждением настойчивости". Психологи отмечают, что жертвой когнитивной предвзятости, неспособности воспринимать доказательства, угрожающие сформировавшимся убеждениям, может стать каждый.

Вторым отталкивающим фактором считают настойчивое изложение информации, которая предполагает, что наши убеждения ошибочны. Будь то социальные сети, новости или личные разговоры — мы чувствуем угрозу и уходим в глухую оборону.

Третьим не менее важным фактором ученые считают повторение доводов. Доказано, что повторяющиеся заявления воспринимаются нами, как более правдивые, независимо от того, насколько они соответствуют действительности или являются ложными.

В результате исследования ученые сформулировали несколько советов, которые помогут "выиграть" спор и заставить собеседника изменить свое мнение, или хотя бы задуматься над тем, что оно не верно. Во-первых, не стоит уходить в конфронтации — если собеседник не будет чувствовать угрозы, это позволит ему лучше воспринять новую информацию. Во-вторых, излагайте факты не переходя на личности — не стоит говорить собеседнику, что он дезинформирован или невежественен. В-третьих, попробуйте задать оппоненту несколько вопросов, которые заставят его усомниться в том, во что он верит. К слову, данные советы не являются идеальной формулой и нет гарантии, что они помогут выиграть спор, однако шансы на успех возрастут.

Напомним, ранее Фокус писал о 30 правилах споров в Фейсбуке, придерживаясь которых, вы сможете доказать свою правоту.