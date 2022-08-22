Три фактори допоможуть виграти суперечку: вчені розповіли, чому нам так складно змінити думку

Нейрофізики виявили три фактори, які варто враховувати, щоб змінити свою чи чужу думку.

Усім знайома ситуація, коли звичайна, здавалося б, розмова може призвести до масштабного скандалу, де кожен з учасників дискусії дотримуватиметься своїх поглядів і навідріз відмовляємось сприймати нові факти, навіть якщо вони правдиві та доведені. Вчені дійшли висновку, що нові дані, на жаль, часто не здатні вплинути на судження людей, пише Inverse.

Раніше нейрофізіологічні дослідження та когнітивна психологія показали, що найвразливішою темою є політика. У цій темі люди найбільш схильні будувати судження на емоціях (стресі, гніві, зневазі), тоді як факти відходять на другий план.

Відомо, що світогляд людини починає формуватися у дитинстві, коли ми соціалізуємось у певному культурному контексті. Опісля свої корективи вносять соціальні групи, які ми підтримуємо, ЗМІ та соціальні мережі, які читаємо, і навіть особливості роботи нашого мозку. Все це загалом впливає на те, як ми ставимося до себе і взаємодіємо з рештою світу.

Дослідники дійшли висновку, що здебільшого люди сприймають факти, які суперечать їх світогляду, як напад з їхню особистість. І згодом здатні навіть посилити свою позицію, намагаючись відстояти власну думку.

На жаль, лише в ідеальному світі люди раціональні і зіткнувшись із новими доказами, що суперечать їх думці, здатні оцінити нові дані та змінити власні погляди. У реальному світі все не так.

Під час досліджень вчені-нейрофізики з університету Коннектикуту виявили кілька факторів, які змушують нас чинити опір зміні власної думки.

Першим фактором, який називають вчені, є когнітивна упередженість, яку ще називають "переконанням наполегливості". Психологи зазначають, що жертвою когнітивної упередженості, нездатності сприймати докази, що загрожують сформованим переконанням, може стати кожен.

Другим відразливим фактором вважають наполегливий виклад інформації, яка передбачає, що наші переконання є помилковими. Чи це соціальні мережі, новини чи особисті розмови — ми відчуваємо загрозу і йдемо в глуху оборону.

Третім не менш важливим фактором вчені вважають повторення аргументів. Доведено, що повторювані заяви сприймаються нами як правдивіші, незалежно від того, наскільки вони відповідають дійсності або є хибними.

В результаті дослідження вчені сформулювали кілька порад, які допоможуть "виграти" суперечку і змусити співрозмовника змінити свою думку, або хоча б замислитися над тим, що вона не є правильною. По-перше, не варто йти в конфронтації — якщо співрозмовник не відчуватиме загрози, це дозволить йому краще сприйняти нову інформацію. По-друге, викладайте факти не переходячи на особистості — не варто говорити співрозмовнику, що він дезінформований чи неосвічений. По-третє, спробуйте поставити опоненту кілька запитань, які змусять його засумніватися, у що він вірить. До речі, ці поради не є ідеальною формулою і немає гарантії, що вони допоможуть виграти суперечку, проте шанси на успіх зростуть.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 30 правил суперечок у Фейсбуці, дотримуючись яких, ви зможете довести свою правоту.