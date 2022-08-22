Со времен каменного века. В Британии нашли "волшебные" горные кристаллы (фото)

Другие находки включают комплекс деревянных залов, курганов, ограждений возрастом 6000 лет, а также глиняную посуду, каменные орудия и кремированные кости.

В ходе своего недавнего археологического исследования в Англии ученые обнаружили, что люди раннего неолита использовали редкие кристаллы для обозначения мест захоронения, перемещая их на большие расстояния, пишет Express.

Ранее эксперты находили доказательства того, что доисторические британцы использовали горный хрусталь (или кварц). Однако тогда они провели мало исследований, чтобы выяснить его потенциальное значение и то как именно он использовался.

По мнению специалистов, эти редкие камни были принесены в эти захоронения из источника, удаленного более чем на 130 км, по гористой местности. Более того, эти кристаллы были аккуратно разбиты на более мелкие кусочки, что, по мнению исследователей, могло произойти во время сбора общины.

[ + – ] Что примечательно, археологи раскопали участок в Дорстоун-Хилл в Херефордшире, в 1,6 км к югу от известного древнего памятника — Камня Артура

Что примечательно, археологи раскопали участок в Дорстоун-Хилл в Херефордшире, в 1,6 км к югу от известного древнего памятника — Камня Артура. В ходе раскопок они обнаружили комплекс деревянных залов, курганов и ограждений возрастом 6000 лет, относящихся к периоду раннего неолита, когда в Британии появилось земледелие. Также исследователи нашли глиняную посуду, каменные орудия и кремированные кости.

Тем не менее, внимание ученых больше всего привлек кварц. Однако, в отличие от кремня, кристаллы не были превращены в инструменты или наконечники стрел, а были намеренно собраны и помещены в курганы. Исследователи отметили, что эта практика существовала для поколений людей из каменного века.

Кварц редко встречается на Британских островах. Большие запасы чистых кристаллов есть всего в нескольких местах, ближайшие из которых — Сноудония в Северном Уэльсе и Сент-Дэвидс-Хед в Юго-Западном Уэльсе.

[ + – ] Исследователи предполагают, что найденный кварц мог использоваться людьми для демонстрации своей местной идентичности и своих связей с другими местами на Британских островах

В результате исследователи предполагают, что материал мог использоваться людьми для демонстрации своей местной идентичности и своих связей с другими местами на Британских островах.

"Для нас было очень важно найти кварц, потому что он является исключительно редким. В древние времена эти куски совершенно прозрачного твердого материала наверняка привлекали много внимания. Они выглядели очень необычно по сравнению с другими камнями, и были весьма своеобразны, поскольку излучали свет при ударе или трении друг о друга и образовывали небольшие пятна радуги", — заключил археолог Ник Овертон из Манчестерского университета.

Напомним, что ранее ученые совершили другое не менее интересное открытие. Так в Израиле они нашли кости животных, которые использовались для игр и пророчеств.