З часів кам'яного віку. У Британії знайшли "чарівні" гірські кристали (фото)

Інші знахідки включають комплекс дерев'яних залів, курганів, огорож віком 6000 років, а також глиняний посуд, кам'яні знаряддя та кремовані кістки.

Під час свого недавнього археологічного дослідження в Англії вчені виявили, що люди раннього неоліту використовували рідкісні кристали для позначення місць поховання, переміщуючи їх на великі відстані.

Раніше експерти знаходили докази, що доісторичні британці використовували гірський кришталь (або кварц). Однак тоді вони провели мало досліджень, щоб з'ясувати його потенційне значення і як саме його використовували.

На думку фахівців, це рідкісне каміння принесене в ці поховання з джерела, віддаленого на понад 130 км, по гористій місцевості. Щобільше, ці кристали акуратно розбиті на дрібніші шматочки, що, на думку дослідників, могло статися під час збору громади.

[ + – ] Що примітно, археологи розкопали ділянку в Дорстоун-Гілл у Герефордширі, за 1,6 км на південь від відомої стародавньої пам'ятки — Каменя Артура

Що примітно, археологи розкопали ділянку в Дорстоун-Гілл у Герефордширі, за 1,6 км на південь від відомої стародавньої пам'ятки — Каменя Артура. Під час розкопок вони виявили комплекс дерев'яних залів, курганів та огорож віком 6000 років, що належать до періоду раннього неоліту, коли у Британії з'явилося землеробство. Також дослідники знайшли глиняний посуд, кам'яні знаряддя та кремовані кістки.

З усім тим, увагу вчених найбільше привернув кварц. Проте, на відміну від кремнію, кристали не перетворені на інструменти чи наконечники стріл, а навмисно зібрані й поміщені в кургани. Дослідники зазначили, що ця практика існувала для поколінь людей із кам'яного віку.

Кварц рідко трапляється на Британських островах. Великі запаси чистих кристалів є лише у кількох місцях, найближчі з яких — Сноудонія у Північному Уельсі та Сент-Девідс-Хед у Південно-Західному Уельсі.

[ + – ] Дослідники припускають, що знайдений кварц міг використовуватися людьми для демонстрації своєї місцевої ідентичності та зв'язків з іншими місцями на Британських островах

В результаті дослідники припускають, що матеріал люди могли використовувати для демонстрації своєї місцевої ідентичності та зв'язків з іншими місцями на Британських островах.

"Для нас було дуже важливо знайти кварц, тому що він є надзвичайно рідкісним. У давнину ці шматки абсолютно прозорого твердого матеріалу напевно привертали багато уваги. Вони виглядали дуже незвичайно в порівнянні з іншими каменями, і були дуже своєрідні, оскільки випромінювали світло під час удару або тертя один про одного і утворювали невеликі плями веселки", — сказав археолог Нік Овертон з Манчестерського університету.

Нагадаємо, що раніше вчені зробили інше не менш цікаве відкриття. Так в Ізраїлі вони знайшли кістки тварин, які використовувалися для ігор та пророцтв.