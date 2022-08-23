Коты так не могут. Собаки плачут от радости, когда мы возвращаемся домой

Ученые пришли к выводу, что питомцы настолько скучают за нами, что способны пролить слезы в момент воссоединения с хозяином.

Не секрет, что связь собак со своими хозяевами более эмоциональная, чем с другими домашними животными. В новом исследовании ученым удалось доказать, что питомцы сильно скучают за нами, когда мы уходим по делам или на работу и оставляем их дома одних — настолько сильно, что готовы расплакаться от счастья, когда мы возвращаемся, пишет Gizmodo.

По словам японского ученого Такефуми Кикусуи, на новое исследование его натолкнули собственные питомцы. Одна из пуделей Кукусуи недавно родила и он заметил, что во время кормления щенков его пудель выглядела более милой, чем обычно — ее глаза были полны слез. Это и вдохновило японского ученого на исследование эмоциональных связей собак и хозяев.

Для эксперимента ученые отобрали два десятка собак и поместили их в разные условия, попутно измеряя объем слез на поверхности глаз. Отметим, что слезоотделение у четырехлапых немного отличается от человеческого — в их глазах может накапливаться гораздо большее количество слезной жидкости и она вытекает не так быстро.

Исследователи обработали три сценария — в первом случае хозяева оставались рядом со своими питомцами, во втором — прощались на 6-7 часов, а после воссоединялись, в третьем — питомцы взаимодействовали не только с хозяевами, но и посторонними людьми. Результаты эксперимента показали, что в первом и третьем сценарии объем слез у животных почти не изменился. Однако результаты второго сценария значительно отличались — во время встречи с хозяевами после короткой или долгой разлуки глаза питомцев наполнялись слезами.

В ходе исследования ученые установили, что причиной такого поведения является гормон окситоцин. Воссоединение с хозяевами высвобождает "гормон любви" и наши питомцы буквально плачут от счастья, что мы вернулись домой.

На этом ученые не остановились. Они давали собакам капли с окситоцином или плацебо. Когда животные получали "гормон любви" их глаза наполнялись слезами. В заключительной фазе своего исследования ученые показали людям фотографии собак с искусственными слезами в глазах и настоящими. Результаты говорили сами за себя — люди испытывали больше эмоций, смотря на фотографии животных с неподдельными слезами. Это натолкнуло ученых на мысль, что связь хозяев и животных усиливается в этот момент и людям хочется больше заботиться о четырехлапых друзьях.

Результаты исследования показали, что у собак и людей есть нечто общее — мы готовы плакать от счастья и воссоединения с любимыми, а основным катализатором таких эмоций является окситоцин.

Вряд ли владельцев собак стоит убеждать в том, что питомцы любят их и скучают по ним, такое исследование скорее пригодилось бы хозяевам котов, но ученые уверены, что в дальнейшем это открытие поможет лучше понять собак и эволюцию, которую они прошли.

Напомним, ранее Фокус писал, что ученым удалось установить, что заставляет кошек уходить из дома перед смертью.