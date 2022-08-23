Коти так не можуть. Собаки плачуть від радості, коли ми повертаємось додому

Вчені дійшли висновку, що улюбленці настільки сумують за нами, що здатні пролити сльози в момент возз'єднання з господарем.

Не секрет, що зв'язок собак зі своїми господарями емоційніший, ніж з іншими домашніми тваринами. У новому дослідженні вченим вдалося довести, що улюбленці сильно сумують за нами, коли ми йдемо у справах або на роботу і залишаємо їх вдома одних, настільки сильно, що готові розплакатися від щастя, коли ми повертаємося, пише Gizmodo.

За словами японського вченого Такефумі Кікусуї, на нове дослідження його наштовхнули власні улюбленці. Одна з пуделів Кукусуї нещодавно народила і він помітив, що під час годування цуценят його пудель виглядала милішою, ніж зазвичай — її очі були сповнені сліз. Це надихнуло японського вченого на дослідження емоційних зв'язків собак і господарів.

Для експерименту вчені відібрали два десятки собак і помістили їх у різні умови, принагідно вимірюючи обсяг сліз на поверхні очей. Зазначимо, що сльозовиділення у чотирилапих трохи відрізняється від людського — в їхніх очах може накопичуватися набагато більша кількість слізної рідини, і вона витікає не так швидко.

Дослідники опрацювали три сценарії — у першому випадку господарі залишалися поряд зі своїми улюбленцями, у другому — прощалися на 6-7 годин, а потім возз'єднувалися, у третьому — улюбленці взаємодіяли не лише з господарями, а й сторонніми людьми. Результати експерименту показали, що в першому та третьому сценарії обсяг сліз у тварин майже не змінився. Проте результати другого сценарію значно відрізнялися — під час зустрічі з господарями після короткої чи довгої розлуки очі улюбленців наповнювалися сльозами.

Під час дослідження вчені встановили, що причиною такої поведінки є гормон окситоцин. Возз'єднання з господарями звільняє "гормон любові" і наші улюбленці буквально плачуть від щастя, що ми повернулися додому.

На цьому вчені не зупинились. Вони давали собакам краплі з окситоцином чи плацебо. Коли тварини отримували "гормон любові", їхні очі наповнювалися сльозами. У заключній фазі свого дослідження вчені показали людям фотографії собак зі штучними сльозами в очах та справжніми. Результати говорили самі за себе — люди відчували більше емоцій, дивлячись на фотографії тварин із непідробними сльозами. Це наштовхнуло вчених на думку, що зв'язок господарів і тварин посилюється в цей момент і людям хочеться більше піклуватися про чотирилапих друзів.

Результати дослідження показали, що собаки й люди мають щось спільне — ми готові плакати від щастя та возз'єднання з коханими, а основним каталізатором таких емоцій є окситоцин.

Навряд чи власників собак варто переконувати в тому, що улюбленці люблять їх і сумують за ними, таке дослідження ймовірніше стало б у пригоді господарям котів, але вчені впевнені, що надалі це відкриття допоможе краще зрозуміти собак і еволюцію, яку вони пройшли.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що вченим вдалося встановити, що змушує кішок йти з дому перед смертю.