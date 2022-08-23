Смерть океана: к концу столетия парниковые газы уничтожат 90% морских видов

Ученые бьют тревогу — если не снизить количество выбросов парниковых газов прямо сейчас, к концу столетия погибнут 90% жителей океанов.

Глобальное потепление, выбросы парниковых газов, микропластик и множество других опасностей угрожают Земле. Из года в год ученые по всему миру бьют тревогу — нужно спасать планету. На этот раз речь идет о почти полном исчезновении жителей морей и океанов, пишет The Hill.

Ученые из Бедфордского института океанографии в Новой Шотландии во главе с экологом Дэниелом Бойсом провели исследование влияния выбросов парниковых газов на существование морских видов. Результаты не радужные. По мнению исследователей, уже к концу столетия ситуация может обостриться настолько, что 90% жителей океанов исчезнут с лица Земли.

В ходе исследования Бойс вместе с коллегами изучили около 25 тысяч различных видов растений, животных, простейших и бактерий. Они определили, что в случае повышения глобальной температуры океана на 3-5 градусов Цельсия, 90% видов подвергнутся исчезновению с критической вероятностью 85%.

Ученые также отмечают, что такой сценарий угрожает не только жизни океана, но и человечеству. Наиболее уязвимыми в данном случае станут страны с низким уровнем доходов в тропиках и субтропиках, которые зависят от рыболовства.

Впрочем, Бойс и коллеги считают, что предотвратить гибель океана все же возможно — достаточно придерживаться Парижского климатического соглашения, принятого в 2020 году и направленного на снижение содержания углекислого газа в атмосфере. Ученые считают, что удержание глобального потепления на уровне ниже 2 градусов Цельсия снизит риск уничтожения для более чем 98% морских видов.

Напомним, ранее Фокус писал изменения климата также влияют на "память" мирового океана — состояние океанов становится непредсказуемым, а это очень опасно.