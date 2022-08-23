Смерть океану: до кінця століття парникові гази знищать 90% морських видів

Вчені б'ють на сполох — якщо не знизити кількість викидів парникових газів прямо зараз, до кінця століття загинуть 90% жителів океанів.

Глобальне потепління, викиди парникових газів, мікропластик та багато інших небезпек загрожують Землі. Рік у рік вчені у всьому світу б'ють на сполох — треба рятувати планету. Цього разу йдеться про майже повне зникнення жителів морів та океанів, пише The Hill.

Вчені з Інституту океанографії Бедфорда у Новій Шотландії на чолі з екологом Денієлом Бойсом провели дослідження впливу викидів парникових газів на існування морських видів. Результати не райдужні. На думку дослідників, вже до кінця століття ситуація може загостритися настільки, що 90% жителів океанів зникнуть з Землі.

Під час дослідження Бойс разом із колегами вивчили близько 25 тисяч різних видів рослин, тварин, найпростіших та бактерій. Вони визначили, що в разі підвищення глобальної температури океану на 3-5 градусів Цельсія, 90% видів зазнають зникнення з критичною ймовірністю 85%.

Вчені також зазначають, що такий сценарій загрожує не лише життю океану, а й людству. Найуразливішими в цьому випадку стануть країни з низьким рівнем доходів у тропіках та субтропіках, які залежать від рибальства.

Втім, Бойс і колеги вважають, що запобігти загибелі океану все ж таки можливо — достатньо дотримуватися Паризької кліматичної угоди, прийнятої у 2020 році і спрямованої на зниження вмісту вуглекислого газу в атмосфері. Вчені вважають, що утримання глобального потепління на рівні нижче з 2 градуси Цельсія знизить ризик знищення понад 98% морських видів.

Нагадаємо, раніше Фокус писав зміни клімату також впливають на "пам'ять" світового океану — стан океанів стає непередбачуваним, а це дуже небезпечно.