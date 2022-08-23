Ученые обнаружили существование "валлийской Атлантиды" (фото)

Эта Атлантида представляет собой острова, сформировавашиеся из остатков низменного ландшафта, под которым лежат мягкие ледниковые отложения.

В ходе своего недавнего исследования эксперты нашли на средневековой карте два потерянных острова в заливе Кардиган. И как утверждают, разгадали тайну "валлийской Атлантиды", пишет Express.

Острова были обнаружены географом Саймоном Хаслеттом из Университета Суонси и его коллегой Дэвидом Уиллисом из Оксфордского университета. Профессор Уиллис, специализирующийся на кельтских языках, обратил внимание на валлийскую литературную традицию пейзажа под названием Cante'r Gwaelod, который изображается в том месте, где сегодня находится залив Кардиган, затерянным в море.

Когда два ученых сверилась с самой старой картой Великобритании — картой Гофа, относящейся к периоду позднего Средневековья, они обнаружили, что на ней отмечены два острова в одном и том же месте, которые не существуют в наши дни.

На карте Гофа, хранящейся в коллекции Бодлианской библиотеки Оксфорда, четко изображены два острова у побережья залива Кардиган — один между Аберистуитом и Абердови, а другой лежит между первым островом и Бармутом на севере.

Точно неясно, когда и кем была создана Карта Гофа. Антиквар Томас Мартин, владевший картой до своей смерти в 1771 году, полагал, что она датируется правлением Эдуарда III, то есть между 1327–1377 годами.

Исследования ученых позволили предположить даты между 1355 годом, когда была возведена городская стена Ковентри, и 1366 годом, когда город, отмеченный на карте как Шеппи, был переименован в Квинборо.

[ + – ] На карте Гофа четко изображены два острова у побережья залива Кардиган

Другие анализы стиля карты и рукописных элементов показали, что она могла быть создана еще в начале XV века или, возможно, в 1370-х годах, но в последующие десятилетия была значительно переработана. Несмотря на это, два затерянных острова в заливе Кардиган, показанные на карте Гофа, не были в центре внимания предыдущих исследований.

Основываясь на геологии района, исследователи полагают, что острова, представляют собой остатки низменного ландшафта, под которым лежат мягкие ледниковые отложения. Они образовались во время последнего ледникового периода, закончившегося около 11 700 лет назад. Этот мягкий, легко поддающийся эрозии ландшафт был изрезан реками и усечен морем, пока не остались только два острова.

"У нас есть все основания полагать, что береговая линия залива Кардиган когда-то проходила намного дальше в сторону моря, а место устья реки Иствит, указанное римским картографом Птолмеем, находилось примерно в 12 км от его нынешнего местоположения", — подчеркнули специалисты.

Как объяснили исследователи, по мере того, как более мелкие отложения разрушались, оставались более крупные компоненты из гравия и валунов. Соответственно, неудивительно, что расположение островов на карте совпадает с подводными скоплениями гравия и валунов, известными как сарны.

Карта Гофа необычайно точна, учитывая инструменты съемки, которые тогда были. Острова четко обозначены и могут подтверждать современные сообщения о потерянной земле, упомянутой в Черной книге из Кармартена.

Напомним, что ранее археологи нашли в Британии нашли "волшебные" горные кристаллы. Как отмечают эксперты, эти редкие камни были принесены в эти захоронения из источника, удаленного более чем на 130 км.