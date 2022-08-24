Грузовые компании возвращаются к деревянным парусникам из прошлого: но есть один нюанс

Компания-перевозчик из Коста-Рики запустила в эксплуатацию новые экологичные деревянные парусники, способные перевозить до 250 тонн груза.

Как говорится, все новое хорошо забытое старое — на этой неделе компания из Коста-Рики заявила о внедрении экологических деревянных парусников для перевозки грузов, пишет Futurism.

Кто бы мог подумать, что спустя столетие мир снова обратится к давно забытым деревянным парусникам. Впрочем, не стоит заблуждаться относительно экологических суден компании SailCargo — ничего общего с кораблями времен пиратов или Моби Дика они не имеют.

На днях компания SailCargo, занимающаяся грузоперевозками, заявила о введении в эксплуатацию двух экологических парусников. Новые деревянные корабли оснащены мощным электрическим двигателем и также тремя парусами. Разработчики уверяют, что использование таких судов значительно экологичнее, ведь заряжать двигатель можно от солнечных батарей или использовать энергию, вырабатываемую винтом корабля во время движения. Новое поколение судов способно перевозить на борту до 250 тонн груза и не использует ископаемое топливо. К слову, 3% выбросов углекислого газа в атмосферу приходится именно на грузоперевозки.

Как оказалось, такие суда не только экологичнее, но и значительно дешевле привычных грузовых кораблей, использующих ископаемое топливо. В компании Café William, которые занимаются торговлей кофе по всему миру, подсчитали, что за последние полгода стоимость перевозки кофейных зерен взлетела в пять раз. Виной тому война в Украине — из-за вторжения России цены на нефть и газ по всему миру взлетели, что отразилось и на грузоперевозках.

В компании подсчитали, что если раньше перевозка 1 кг кофе обходилась компании от 14 до 20 центов, то за последние полгода стоимость взлетела в пять раз. Сегодня цены понемногу стабилизируются и снижаются, однако использование привычных грузовых кораблей по-прежнему дороже, чем использование экологичных парусников. К тому же последние оказались еще и быстрее.

Напомним, ранее Фокус писал, что вблизи Багамских островов археологи обнаружили затонувший почти 400 лет назад испанский галеон, полный сокровищ.