Вантажні компанії повертаються до дерев'яних вітрильників із минулого: але є один нюанс

Компанія-перевізник із Коста-Рики запустила в експлуатацію нові екологічні дерев'яні вітрильники, здатні перевозити до 250 тонн вантажу.

Як кажуть, все нове добре забуте старе — цього тижня компанія з Коста-Рики заявила про запровадження екологічних дерев'яних вітрильників для перевезення вантажів, пише Futurism.

Хто б міг подумати, що через сторіччя світ знову звернеться до давно забутих дерев'яних вітрильників. Втім, не варто помилятися щодо екологічних суден компанії SailCargo — нічого спільного з кораблями часів піратів чи Мобі Діка вони не мають.

Днями компанія SailCargo, що займається вантажоперевезеннями, заявила про введення в експлуатацію двох екологічних вітрильників. Нові дерев'яні кораблі оснащені потужним електричним двигуном і трьома вітрилами. Розробники запевняють, що використання таких суден значно екологічніше, адже заряджати двигун можна від сонячних батарей або використовувати енергію, яку виробляє гвинт корабля під час руху. Нове покоління суден здатне перевозити на борту до 250 тонн вантажу та не використовує викопне паливо. До речі, 3% викидів вуглекислого газу в атмосферу припадають саме на вантажоперевезення.

Як з'ясувалося, такі судна не тільки екологічніші, а й значно дешевші за звичні вантажні кораблі, які використовують викопне паливо. У компанії Café William, які займаються торгівлею кавою по всьому світу, підрахували, що за останні пів року вартість перевезення кавових зерен злетіла вп'ятеро. Виною тому війна в Україні — через вторгнення Росії ціни на нафту та газ по всьому світу злетіли, що вплинуло й на вантажоперевезення.

У компанії підрахували, що якщо раніше перевезення 1 кг кави коштувало компанії від 14 до 20 центів, то за останні пів року вартість злетіла вп'ятеро. Сьогодні ціни потроху стабілізуються і знижуються, проте використання звичних вантажних кораблів, як і раніше, дорожче, ніж використання екологічних вітрильників. До того ж останні виявилися ще й швидшими.

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