Пернатое чудо. Родился птенец редчайшего ара индиго, исчезающего в дикой природе

В мире осталось всего несколько десятков представителей этого вида попугаев, а рождение птенца дает надежду на выживание.

Лирский ара, также известный ара Индиго — уникальный вид, находящийся на грани полного исчезновения. В мире осталось всего несколько десятков представителей этого вида, а орнитологи считают популяцию этого вида в Бразилии функционально вымершей, пишет Forbes.

Существование этих необычайно красивых птиц покрыто тайной — впервые они были описаны еще в 1856 году художником, писателем и поэтом Эдвардом Лиром, в честь которого и были названы. В своей книге "Иллюстрации семейства попугаевых, или попугаев" он разместил иллюстрацию Лирского ара, однако ошибочно принял его за гиацинтового ару. Почти столетие орнитологи были уверены, что Эдвард Лир попросту опубликовал не очень точный рисунок, ведь никому не удавалось встретить ара Индиго в дикой природе. Однако в 1978 году его все же удалось обнаружить.

[ + – ] Рисунок Эдварда Лира Фото: EDWARD LEAR VIA A CREATIVE COMMONS LICENSE

На момент обнаружения ара Лира в дикой природе их популяция насчитывала всего 60 особей и обитали они лишь в каатингах (так называемые "белые леса") Бразилии, которые составляют всего 10% от территории страны. Уникальная экосистема бразильских "белых лесов" идеально подошла для того, чтобы индиговые ара Лира смогли спрятаться от мира.

В 2018 году Бразилия запустила правительственную программу для спасения популяции редчайших ара — создаются заповедники, искусственные вольеры для индиговых ара, а также поддерживается экотуризм и исследования орнитологов.

Для того чтобы помочь лировым ара выжить, ученые создали специальные вольеры, где разместили искусственные скалы, похожие на те, где в дикой природе гнездятся ара Индиго. Также в заповедниках выращивают пальмы ликури — именно эти вечнозеленые растения являются основным источником питания для лировых ара в привычной среде обитания — так всего за день один индиговый ара способен съесть около 350 орехов пальмы ликури.

[ + – ] Ара индиго способные съесть около 350 орехов пальмы ликури. Фото: PAUL CRAFT VIA A CREATIVE COMMONS LICENSE

В рамках программы заповедники в Бразилии выращивают редчайших индиговых ара в неволе, а после передают их в другие страны для выпуска в дикую природу. Отметим, что ученые буквального готовили особей, выращенных в неволе, к жизни за пределами вольера. Около полугода птиц знакомили с миром дикой природы, используя манекены змей, других птиц, животных и людей, а также издаваемые ими звуки — таким образом ученые надеялись предостеречь индиговых ара об опасностях, которые их ждут.

Во время выпуска на волю, каждому из молодых особей установили специальный чип с GPS-трекером и присвоили порядковый номер. Все это позволит ученым наблюдать за восстановлением популяции.

[ + – ] Ара Лира предпочитают гнездиться в скалах. Фото: UNITED NATIONS CONVENTION TO COMBAT DESERTIFICATION

И вот чудо случилось! Летом 2022 года на свет появился первый птенец редчайшего индигового ара Лира, родители которого были выращены в неволе. Пара ара Индиго, которая обзавелась потомством, была выращена в общественном вольере в Испании. После птиц вернули в Бразилию для поселения в их привычный ареал обитания.

Ученые уверены, что первый птенец ара Лира, родившийся на воле у пары взрослых особей, вылупившихся в искусственном вольере, является хорошим признаком и символом надежды для всей популяции ара Индиго.

Напомним, ранее Фокус писал, что в Великобритании родился детеныш редкой красной панды, который также стал символом надежды для своего вида.