Пернате диво. Народилося пташеня рідкісного ара індиго, що зникає в дикій природі

У світі залишилося лише кілька десятків представників цього виду папуг, а народження пташеня дає надію на виживання.

Лірський ара, також відомий як ара Індиго (Ара синій) — унікальний вид, що знаходиться на межі повного зникнення. У світі залишилося лише кілька десятків представників цього виду, а орнітологи вважають популяцію цього виду в Бразилії функціонально вимерлою, пише Forbes.

Існування цих надзвичайно красивих птахів покрите таємницею — вперше вони описані ще 1856 року художником, письменником та поетом Едвардом Ліром, на честь якого і названо. У своїй книзі "Ілюстрації сімейства папугових, або папуг" він розмістив ілюстрацію Лірського ара, проте помилково прийняв його за гіацинтового. Майже століття орнітологи були впевнені, що Едвард Лір просто опублікував не дуже точний малюнок, адже нікому не вдавалося зустріти ара Індиго в дикій природі. Однак у 1978 році його все ж таки вдалося виявити.

[ + – ] Малюнок Едварда Ліра Фото: Рисунок Эдварда Лира

На момент виявлення ара Ліра в дикій природі їхня популяція налічувала всього 60 особин і мешкали вони лише в каатингах (так звані "білі ліси") Бразилії, які становлять лише 10% від території країни. Унікальна екосистема бразильських "білих лісів" ідеально підійшла для того, щоб індигові ара Ліра змогли сховатися від світу.

У 2018 році Бразилія запустила урядову програму для порятунку популяції рідкісних ара — створюються заповідники, штучні вольєри для індигових арів, а також підтримується екотуризм та дослідження орнітологів.

Для того, щоб допомогти ліровим ара вижити, вчені створили спеціальні вольєри, де розмістили штучні скелі, схожі на ті, де в дикій природі гніздяться ара Індиго. Також у заповідниках вирощують пальми лікури — саме ці вічнозелені рослини є основним джерелом живлення для лірових ара у звичному середовищі — так всього за день один індиговий ара здатний з'їсти близько 350 горіхів пальми лікурі.

[ + – ] Ара індиго здатні з'їсти близько 350 горіхів пальми ликурі. Фото: плоды пальмы ликури

У межах програми заповідники у Бразилії вирощують рідкісних індигових ара у неволі, а потім передають їх в інші країни для випуску в дику природу. Зазначимо, що вчені буквально готували особин, вирощених у неволі, до життя за межами вольєра. Близько пів року птахів знайомили зі світом дикої природи, використовуючи манекени змій, інших птахів, тварин і людей, а також звуки, які вони видавали — таким чином вчені сподівалися застерегти індигових ара про небезпеки, які на них чекають.

Під час випуску на волю, кожному з молодих особин встановили спеціальний чіп із GPS-трекером та надали порядковий номер. Все це дозволить вченим спостерігати відновлення популяції.

[ + – ] Ара Ліра вважають за краще гніздитися в скелях Фото: В таких скалах гнездятся ара Индиго.

І ось диво сталося! Влітку 2022 року на світ з'явилося перше пташеня рідкісного індигового ара Ліра, батьки якого були вирощені в неволі. Пара ара Індиго, яка придбала потомство, була вирощена в громадському вольєрі в Іспанії. Після птахів повернули до Бразилії для поселення в їхній звичний ареал проживання.

Вчені впевнені, що перше пташеня ара Ліра, що народилося на волі у пари дорослих особин, що вилупилися в штучному вольєрі, є гарною ознакою та символом надії для всієї популяції ара Індиго.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що у Великобританії народилося дитинча рідкісної червоної панди, яке також стало символом надії для свого вигляду.