Как тебе такое, Гордон Рамзи. Ученые предлагают делать мясные ароматизаторы из червей

Исследователи считают, что приготовленные различными способами мучные черви станут в будущем отличной приправой и источником белка.

Использование различных насекомых в качестве пищи — не новый тренд. Он все еще остается диковинкой в мире кулинарии для населения Европы и Америки, но в Азии этот источник белка уже давно популярен среди местных жителей. В новом исследовании ученые из Южной Кореии предлагают использовать личинок мучного червя для изготовления пикантных мясных приправ, пишет The Guardian.

Мучные черви ранее не были использованы в кулинарии, чаще всего они выступали в качестве наживки на рыбалке или закуски для домашних животных. Однако Ин Хи Чо и его исследовательская группа считают этот вид личинок недооцененным — по мнению ученых, в будущем эти насекомые вполне могут стать источником белка в рационе людей.

В ходе эксперимента ученые установили, что нагретый белок личинок мучного червя кристаллизуется с сахаром — в результате получается мясная ароматная приправа, как надеются ученые, в перспективе ее можно будет использовать для приготовлении различных полуфабрикатов.

Любопытно, что различные способы термической обработки дают разные результаты. Например, обработанные паром личинки источают запах сахарной кукурузы, а обжаренные в кипящем масле мучные черви больше схожи с ароматом креветок.

Для своего исследования ученые из университета Вонкванг в Южной Корее отобрали группу испытуемых, которым предлагали определить на какие именно продукты были похожи запахи червей, приготовленные различными вариациями.

Ин Хи Чо вместе с коллегами считают, что эти насекомые могут не только ароматизировать еду, но и существенно помочь экологии. Согласно статистике, традиционное животноводство выбрасывает в атмосферу больше парниковых газов, чем транспорт, а выпас и откорм домашнего скота потребляет около 80% сельскохозяйственных угодий Земли. В то же время разведение насекомых не требует больших территорий, влаги или кормов.

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