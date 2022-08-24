Як тобі таке, Гордон Рамзі. Вчені пропонують робити м'ясні ароматизатори з хробаків

Дослідники вважають, що приготовлені різними способами борошняні черв'яки стануть у майбутньому чудовою приправою та джерелом білка.

Використання різних комах як їжа — не новий тренд. Він все ще залишається дивиною у світі кулінарії для населення Європи та Америки, але в Азії це джерело білка вже давно популярне серед місцевих жителів. У новому дослідженні вчені з Південної Кореї пропонують використовувати личинок борошняного хробака для виготовлення пікантних м'ясних приправ, пише The Guardian.

Борошняні черв'яки раніше не використовували в кулінарії, найчастіше вони були як наживка на риболовлі або закуски для домашніх тварин. Однак Ін Хі Чо та його дослідницька група вважають цей вид личинок недооціненим — на думку вчених, у майбутньому ці комахи можуть стати джерелом білка в раціоні людей.

Під час експерименту вчені встановили, що нагрітий білок личинок борошняного хробака кристалізується з цукром — у результаті виходить м'ясна ароматна приправа, як сподіваються вчені, її можна буде використовувати для приготування різних напівфабрикатів.

Цікаво, різні способи термічної обробки дають різні результати. Наприклад, оброблені парою личинки випромінюють запах цукрової кукурудзи, а обсмажені в киплячому маслі борошняні черв'яки більше схожі з ароматом креветок.

Для свого дослідження вчені з університету Вонкванг у Південній Кореї відібрали групу піддослідних, яким пропонували визначити, на які саме продукти були схожі запахи хробаків, приготовлені різними варіаціями.

Ін Хі Чо разом із колегами вважають, що ці комахи можуть не лише ароматизувати їжу, а й суттєво допомогти екології. Згідно зі статистикою, традиційне тваринництво викидає в атмосферу більше парникових газів, ніж транспорт, а випас і відгодівлю худоби споживає близько 80% сільськогосподарських угідь Землі. Водночас розведення комах не вимагає великих територій, вологи або кормів.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про стартап SquarEat із США, які запропонували людям перейти на модульну їжу в кубиках.